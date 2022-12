Toen we as schrievers aan et enne van 2021 noadochten over t onderwaarp veur ‘Ik Proat Plat’ ien 2022, dochten we aan zoaken die onze streek apart moaken. Niet zo zeer natuur of e ienwoners, mor gebeurtenissen, gebouwen en activiteiten die Westerkwartierders ien et verleden tot stand brochten. Keus genog! We hadden zo een mooi liestje met onderwaarpen woar we wel met uut voeten konden!

Wat hemmen ze hier aparte zoaken uutvreten ien t verleden. Wel bedenkt nou zukswat as SWET, Stedenspel, CC-races of de Nij-joarsstunts van DOP. En woar hoal je de minsen weg die dat alpmoal vrijwilleg bezetten kinnen? Toch gebeurde et wel en kinnen de bezoekers en organisatoren der met veul plezier op terug kieken.

.

Vrijwillegers doar hangt veul van of! Die holden meulens as “De Eolus” en “De Jonge Held” aan e draai, zörgen veur t maaien van t gras bij ‘de Baak’ en bezetten de kassa en e winkel ‘Zwembad Electra’. Vrijwillegers vienden en bienden wordt steeds lastiger. Ten eerste goan minsen pas op loatere leeftied met pensioen en ten tweede moeten ze zich aan steeds meer regeltjes en veurschriften holden om hun toak te vervullen. De lol gijt er dan gauw of! En hoe dan ok, vrijwilligers hemmen wat cinten neudeg, veur apparatuur en zukswat. Loaten we hopen dat dit niet verder ofknepen wordt en dat we de activiteiten op peil holden kinnen.

De geschiedenis van e streek is veur ons n rieke bron. De bouw van kloosters en börgen en de aanleg van kenoalen en voarten vroeg ien e veurege eeuwen veul mankracht en veul zwit. Kroanen, bulldozers en bouwliften wadden nog niet veur handen en toch stoan de gebouwen nog steeds (ondanks trillingen en bodemdoaling) en kin-we nog voaren en scheuveln dat et n lieve lust is.

Ruum aandacht hemmen we dit joar besteed aan e oorlog. We kregen ien feberwoarie te moaken met n brute aanval op e Oekraïne, wat ons zomor 80 joar ien e tied weerom brocht toen ons eigen land aanvallen werd deur onze oosterburen. Beschietingen van treinen en trams, gebombardeerde huzen en vluchtende gevangenen vanuut Westerbork, hemmen we uut e olle deus hoald en we konden ze zo ien t heden ploatsen.

Biezundere bewoners en bezoekers kwammen flink aan bod. Jan de Roos en vrachtrieder Douwe Broersma kin elkeneen wel, mor wie wis van pottenbakker Holman of van de Pierce Brothers uut Doezum? Dat Grootegast n burgemeester had, die et doar goed noar de zin had, wisten we van Ard v.d.Tuuk, mor dat Dijkstra de langstzittende burgervader van Nederland was, wel wist dat?

Eileks binnen de verhoalen over gewone ‘sappeloars’ as Willem Anneijes, Pier met e Diggelkar en de kweker van Oldekerk wel et miest aansprekend. ‘Uit het leven gegrepen’ en veur de lezer zo herkenboar, omdat ze ok zo’n opa, oom of buurman hadden. Zigst ze zo weer lopen en ruukst de geur van e segoar en de klonje, of de misbult.

Toch hoalt e doagelekse gang van zoaken onze plannen zo nou en dan ien. Piet Miedema, grondlegger van de Abel Tasman Struuntocht overleed en dat wandelgebeuren kin je gerust een hedendoags meroakel numen. We sloten aan bij n biezundere tentoonstelling ien Tolbert en keken met, toen Visvliet weer n deel van de ‘Droomtocht’ realiseerde. Een verslag van Leneke’s wandeltochten en vekanzies, ien heden en verleden, of de veurstellings rond IJje Wijkstra. t Gaf elke week genog voeding veur n nij stukje. We hadden ok gastschrievers, woaronder onze eigen ‘juffrouw met et rode potlood’ Alie de Vries.

Eileks willen we jim uutdoagen om ok wat ien te sturen, want ien 2023 goan we weer rusteg verder met ‘Ik Proat Plat’. We willen et joar vullen met staarke verhoalen, legends en sagen uut ons gebied. Dingen die zich ien n schiemergebied ofspeulen, wondertjes, kurendrievers, halve woarheden en zoaken die totoal uut e duum van e verteller of schriever kommen. Eén ding is zeker, der is elke week nijs en je wieten van te veuren niet, wat er nou weer aan t licht komt.

Veur nou (foto Winterwelvoart 2022, we vertelden op een boot) wensen we onze lezers van IPP een mooi Old-en-Nij en we hopen jim ankommend joar weer as lezer te ontmoeten en te kinnen plezieren. Op noar n verhoalenriek 2023!

We zeggen ‘Ik Proat Plat ! Dust met?’

Leneke Struiksma, Alie de Vries, Piet de Vries, Henk Wierenga en Geert Zijlstra

Mientje: ‘Et leven is as n euliebol, grilleg mor oh zo lekker!’