‘Ik schilder met plezier en zeer divers’

Anne Rozema houdt van variatie

REGIO – Het is voor de tweede keer dat uw verslaggever van De Krant onverwachts op de stoep staat bij Anne Rozema. En wederom wacht hem geen teleurstelling. Was het eerste bezoek een kennismaking op verzoek van overbuurvrouw Venema, nu dan was het een uitnodiging om de rubriek Kleintje Cultuur te schrijven. Mevrouw Venema had het destijds goed geschoten. ‘Die man maakt zulke mooie schilderijen, die moet je beslist eens zien.’

Meteen na binnenkomst is er een rondleiding door de woning. Want waar dat maar kan hangt een schilderij. In de hal, het trappengat, de bovenverdieping, de slaapkamers en natuurlijk in de huiskamer. ‘Kijk, ik hou van variatie en verschillende stijlen. Bloemen, portretten, schepen, landschappen, dieren, vogels. Daar bijvoorbeeld heb ik De Postwagen in Tolbert geschilderd met op de achtergrond het huisje van mijn ouders in Terheijl. Ik heb ooit drie maanden geëxposeerd in het gemeentehuis in Leek. Ik kreeg daar toen veel goede reacties op.’

Tekenen en schilderen zat er al vroeg in bij Anne Rozema. ‘Op de lagere school al mocht ik met krijt vaak op het bord tekenen. Als bijvoorbeeld Sinterklaas kwam mocht ik daarover een bordtekening maken. Op mijn vijftiende schilderde ik al hertjes op een doek. Ik heb ook een poos niets geschilderd. Ik was vrachtautochauffeur en toen kwam het er niet van. Later heb ik het schilderen weer opgepakt. Ik heb een cursus gevolgd bij De Schutse In Leek en ik pakte de draad zo weer op. Ik werk vooral met acryl en waterverf. Ik gebruik geen olieverf. Dat duurt me te lang voordat het droog is. Ik ben wel een snelle schilder. Soms in 1 of 2 dagen is het af. Dat zit in me.’

Een ruimte boven is ingericht als atelier. Er is een werktafel, een schildersezel en op de grond staan teintallen schilderijen. Niet overal in huis is plek om de schilderijen op te hangen. De werktafel staat strategisch opgesteld. ‘De licht inval is mooi en ik heb vrij uitzicht naar buiten.’ Anne Rozema laat een verfkistje zien zoals hij dat jarengeleden heeft gekocht. Verftubes in een originele bekisting. Alles nog precies zoals toen hij het heeft kocht. Binnenkort is er een expositie in De Brinkhof in Norg op verzoek van de Culturele Raad Norg. ‘Natuurlijk zijn er verschillen met vroeger. Nu kun je elke kleur kopen die je wenst. Mijn onderwerpen vind ik om mij heen. Vaak zie ik een foto in de krant en dan denk ik van hee, dat is iets voor een schilderij. Elke schilder werkt met voorbeelden of die nu uit de krant komen of uit de natuur. Inspiratie doe je overal op. Ik werk veelal figuratief, soms afgewisseld met een abstract schilderij. Ik teken eerst een schets op papieren vandaaruit ga ik aan de slag. Dit doe ik met potlood of houtskool. Daarnaast hou ik rekening met de lijst. Wil ik diepte in het schilderij aanbrengen dan gebruik ik een andere lijst dan normaal. Na de tekening komt bij mij eerst de lucht als achtergrond in aanmerking. Zo krijg je diepte in het schilderij. Het licht komt dan van achteren. Als een schilderij klaar is, ga ik het drogen. Dat duurt een poosje, vooral als je waterverf gebruikt. Ten slotte doe ik er nog een vernislaagje overheen. Dan weet ik zeker dat het nog jarenlang goed blijft.’