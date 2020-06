Rinus Kuiper en Henk Hagenauw steunen de FC

RODEN – FC Groningen heeft het lastig. De Trots van het Noorden kampt met financiële perikelen en doet een beroep op haar achterban om de club staande te houden in deze lastige tijd. Ook in onze regio is die achterban ruim vertegenwoordigd. Wat te denken van Rinus Kuiper, de op en top supporter die zowel uit als thuis achter zijn club staat? Of Henk Hagenauw, de oud-verzorger die voor zijn geliefde FC in de bres springt?

‘Laat ons weer eens juichen, FC FC Groningen!’ Een pakkende en aansprekende tekst voor menig voetballiefhebber in het noorden des lands. Het is dan ook geen wonder dat de club onder de noemer ‘Laat ons weer eens juichen’ een actie op touw heeft gezet om, ondanks alle onzekerheid, tóch zoveel mogelijk seizoenkaarten te verkopen. Want dat is nu misschien wel belangrijker dan ooit.

Iemand die zonder aarzelen gehoor gaf aan deze oproep, is Rinus Kuiper. De Roner met het groen-witte hart laat bij goed weer steevast zijn FC Groningen-vlag wapperen aan de Wilhelminastraat. Geen wonder dat hij zijn kaart dus verlengd heeft. ‘Zeker, zeker! Samen met mijn maat Jitze hè. Ik sta altijd voor mijn club, uit en thuis’, zegt Rinus. Het ontmoeten van vrienden en bekenden bij zijn club is voor hem een heerlijk uitje. Vaak bezoekt hij ook de trainingen van de FC, maar dat zit er momenteel even niet in. Bij het afsluiten van een seizoenkaart krijgen supporter een keuze. Mocht er een wedstrijd zonder publiek worden gespeeld, dan kan men geld terug krijgen of het doneren aan de club. Rinus koos voor het laatste. ‘Die wedstrijden heb ik mijn club cadeau gegeven.’

Dat hij nu al zo lang niet naar FC Groningen kan, noemt hij een ‘doorn in het oog’. ‘De mensen die ik dan zie, die zie je nu niet. Dat is vervelend. Zelf doe ik met die corona ook niet te gek. Ik fiets een beetje en ben af en toe een beetje bij de weg, maar ik doe niet te gek.’

Gelukkig is men in Duitsland weer begonnen met voetballen. ‘Ja, dat kijk ik dan wel hè. Vind ik mooi om te zien. Zie je toch nog een beetje voetballen.’ Rinus hoopt dat andere supporters er ook voor kiezen om hun seizoenkaart te verlengen. ‘We moeten het met elkaar als supporters bekostigen’, stelt hij. Dat Groningen ondanks de problemen één miljoen euro wil uitgeven aan Mark Diemers van Fortuna Sittard, noemt hij ‘logisch’. ‘FC Groningen is een bedrijf, dan moet je investeren. Dat is nu eenmaal zo.’

Ondertussen is Henk Hagenauw druk bezig voor de club waar hij meer dan veertig jaar rondliep. Hij zag een oproep van oud-spits Erik Nevland, waarin de Noor opriep om een seizoenkaart voor de FC te kopen. Henk boorde zijn netwerk aan, om andere oud-spelers te vragen hetzelfde te doen. ‘Ik ben meteen aan het bellen gegaan. Virgil van Dijk, Hans Hateboer, Yoëll van Nieff, Bruno Silva… Ik belde ze allemaal en zo kwam het balletje aan het rollen. Het was het idee van Nevland om de kaart dan te doneren aan Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat doen de andere voetballers nu ook. Zo helpen ze de club én kinderen die graag naar FC Groningen willen.’

De Roner maakt zich zorgen om zijn club. ‘Maar niet alleen om Groningen, ook om de andere clubs en natuurlijk alle andere geledingen in de samenleving. Iedereen heeft het moeilijk momenteel. Ik hoop in ieder geval dat deze actie zoveel mogelijk seizoenkaarten oplevert. Het belangrijkste is dat we straks met een positieve vibe het nieuwe seizoen ingaan.’

En natuurlijk hoopt iedere Groningensupporter dat er op termijn weer gevoetbald wordt voor het publiek. Opdat de zin ‘Zondags staan we langs de lijn, niemand krijgt het noorden klein’ geen leugen blijkt!