‘Ik verwacht dat we nog een tweede lockdown krijgen’

Verdeeldheid over nabije toekomst; klanten langzamerhand ongeduldiger

REGIO – De coronacrisis zaait verdeeldheid onder ondernemers. Waar de één de toekomst met veel vertrouwen tegemoet ziet, denkt de ander dat het een kwestie van tijd is voor er weer een lockdown wordt afgekondigd. Ondertussen merken ondernemers dat sommige consumenten wel een beetje klaar zijn met alle maatregelen rondom het coronavirus. Een rondje langs ondernemers in de regio, leverde weer bijzondere inzichten op.

Bij Pro Optiek in Leek sloot men een maand lang de deuren. ‘Alleen ’s ochtends waren we twee uur open voor spoedgevallen’, zegt Hilda Reinders. ‘De rest hebben we rondgebracht. Dat gaf een hele andere dynamiek, want je bent toch op een hele andere manier met klanten bezig.’ Diezelfde klanten vonden het overigens allerminst een probleem dat Pro Optiek opeens langskwam. ‘Zij hebben dat als leuk ervaren’, stelt Reinders. ‘Inmiddels zijn we iedere dag twee uur open. Tijdens die uren kan men binnenkomen en de andere afspraken plannen wij om deze uren heen. Op die manier voorkom je dat klanten hutjemutje in de winkel staat. Dat is voor zowel de klant als voor het personeel het veiligst.

Pro Optiek neemt het zekere voor het onzekere in de winkel. Met schermen, mondkapjes en handschoenen hoopt men de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook de nieuwe winkel, welke op 18 juli opent aan de Tolberterstraat 7, is al aangepast op de huidige situatie. ‘Zo komt er onder meer een wastafel’, zegt Reinders. ‘Bij ons in de winkel moet alles schoongemaakt worden. Als iemand een bril op heeft gehad, moet die gereinigd worden. Wij zijn dat ook verplicht richting onze klanten, vind ik. We hebben klanten in de leeftijdscategorie van 0 tot 100 jaar, dus je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Zelf heb ik een dochter in de risicogroep, dus ik pas ook wel uit.’

Reinders vindt het dan ook onbestaanbaar dat sommige mensen de RIVM-richtlijnen niet zo nauw nemen. ‘Ook hier in de winkel waren er klanten die het er niet mee eens waren’, zegt zij. ‘We hebben een winkel van 260 vierkante meter, dus dan waan je je veiliger. Maar ik vind dat je op moet blijven letten. Persoonlijk denk ik dat we later in het jaar nog eens in lockdown komen. Daar vrees ik echt voor. Wanneer de temperatuur naar beneden gaat en men weer naar zogeheten “spreadevents” gaat, zou dat zomaar kunnen gebeuren. Ik stoor me dan ook aan de onachtzaamheid van sommige mensen.’

Met het oog op de nabije toekomst, durft Reinders niet te voorspellen of Pro Optiek het straks druk gaat krijgen. ‘We hebben in de maand dat we dicht waren verlies geleden, maar nu zien we het gelukkig aantrekken. Ik denk dat het nog wel even op en neer zal gaan.’

Hendrik Liewes van Opel Liewes, zag vooral het aantal nieuw-verkochte auto’s teruglopen. ‘De aanvoer van nieuwe auto’s heeft een tijdje stilgestaan’, zegt hij. ‘De verkoop van gebruikte auto’s is echter steeds goed door gegaan.’ Voor Liewes voelt het alweer een eeuwigheid geleden dat de coronacrisis uitbrak. ‘We hebben niet dicht hoeven gaan. Wel werden er een aantal afspraken geannuleerd. In onze werkwijze hebben we vervolgens dingen moeten veranderen, waarbij we de RIVM-richtlijnen telkens in acht namen. Bij het halen en brengen van auto’s bijvoorbeeld. Verder wordt er gewerkt aan een online verkoopmodule, zodat men online auto’s kan inkopen.’

In de werkplaats ging het ‘gewoon door’ de afgelopen periode. ‘We proberen zoveel mogelijk op afstand te doen, maar we zagen mensen hier gewoon binnen stappen. Het is een voordeel dat we een grote zaak hebben en dat we dus relatief eenvoudig afstand kunnen bewaren’, zegt Liewes. De autohandelaar verwacht dat mensen vooral gebruikte auto’s blijven kopen. ‘Men gaat niet op vakantie en wil misschien minder graag met het openbaar vervoer. Dan ligt de aanschaf van een gebruikte auto voor de hand’, stelt hij. ‘Daarnaast is het dit jaar makkelijker om in het binnenland op vakantie te gaan, waardoor een onderhoudsbeurt voor de auto geen gek idee is. We zien dus zeker kansen in de nabije toekomst.’

Liewes is blij hoe men kort na het uitbreken van de coronacrisis heeft gehandeld. ‘We hebben snel doorgepakt. Op een veilige manier hebben we steeds kunnen doorwerken, waardoor ik de komende tijd met vertrouwen tegemoet zie.’

Makelaar Peter Brandsma, eigenaar van Peter’s Makelaardij te Roden, zag de huizenmarkt de eerste twee weken even kort in elkaar zakken. ‘Daarna werd het alleen maar drukker’, stelt hij. ‘De huizenmarkt is sowieso al druk en er komen nog steeds huizen bij. Of dat met de coronacrisis te maken heeft? Geen idee, misschien dat men nu snel hun huis wil verkopen.’

Bezichtigingen zijn niet afgelast vanwege het virus, geeft Brandsma aan. ‘We verzoeken mensen met maximaal twee personen naar bezichtigingen te komen. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met 1,5 meter afstand. Aan het begin lukt dat prima, maar aan het eind van de bezichtiging sta je bijna schouder aan schouder. Het is in de praktijk gewoon lastig om die afstand te bewaren.’

De drukte maakt dat Brandsma veel uren maakt. Dat zal de komende tijd waarschijnlijk niet veranderen. ‘Er is en blijft krapte op de huizenmarkt. Hier in Roden is er geen enkele nieuwbouw, waardoor dat nog wel even zal blijven. Bovendien verwacht ik dat mensen uit het westen eerder geneigd zijn om naar het noorden te vertrekken, al is het maar om aan de drukte te ontsnappen. Waar zit je liever: voor veel geld op een appartement in Amsterdam of in een mooi huis met het bos om de hoek? Ik denk dat veel mensen uit de Randstad zich die vraag ook vaker zullen stellen.’

De makelaar verwacht overigens niet dat de huizenprijzen flink zullen veranderen. ‘Zolang de rente stabiel blijft, wijzigen de prijzen ook nauwelijks’, zegt Brandsma.

Teo Schelhaas van Decokay in Roden, zag net als Brandsma dat de consument de eerste twee weken even rustig was. ‘Maar daarna ging het snel. We kregen het smoordruk. Mensen zijn bij huis en gaan aan het klussen. De potjes verf vlogen letterlijk en figuurlijk over de toonbank. Mensen zijn thuis lekker bezig en dat valt te merken. We zien bovendien een verschuiving. De verkoop van spullen voor wooninrichting valt tegen, terwijl verf en behang heel hard gaat.’

In de winkel van Decokay valt afstand goed te bewaren. ‘Hoeken waar dat lastiger is, hebben we afgezet met lint’, aldus Schelhaas. ‘Sommige mensen begrijpen dat helaas toch niet en kruipen onder het lint door. Dat is vrij storend.’

Schelhaas verwacht dat het de komende tijd nog wel even druk zal blijven bij Decokay. ‘We kunnen niet massaal op vakantie en ik denk dat een groot gedeelte gewoon thuis blijft. Zij zullen dan toch lekker bezig blijven. De vraag is: wat gaat die crisis verder doen? Dat is momenteel koffiedik kijken.’