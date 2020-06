‘Ik vind eigenlijk dat we weer volledig open moeten kunnen’

Vrijwilligers Haulewelle verbijten zich

HAULERWIJK – Aan ruimte geen gebrek en ook met de hygiëne is niets mis bij Zwembad Haulewelle te Haulerwijk. Toch gaat het zwembad, net als alle zwembaden in Nederland, gebukt onder restricties. Er zijn slechts zestien zwemmers per tijdslot toegestaan, tenzij het gaat om kinderen. Sanitair en horeca blijft zo goed als volledig dicht en het zwembad rekent op een financiële tegenvaller van 20.000 euro in één zwemseizoen. ‘Ik vind eigenlijk dat we weer open moeten kunnen’, zegt voorzitter Gijsbert Hilhorst. ‘Afstand houden is hier vrij makkelijk.’

Het mag dan geen fantastisch weer zijn deze woensdagochtend in Haulerwijk, het zwembad is desondanks redelijk gevuld. Badmeester Evert-Jan Meeuwissen houdt een oogje in het zeil. ‘Er mogen zestien bezoekers per tijdslot in. We hebben onlangs mogen opschalen, hiervoor mochten er slechts tien man per uur in.’ Inmiddels is Haulewelle alweer ruim vier weken open. Ten opzichte van voorgaande jaren is het wel even wennen, geeft Meeuwissen toe. ‘Men komt nu sec voor het zwemmen’, zegt hij. ‘Eerder was er meer een sociale functie. Voor ons is het, vergeleken met andere jaren, best saai. Je bent vooral bezig met rompslomp, reinigen en ontsmetten, en hebt minder aanspraak of tijd voor een praatje. Het is heel anders.’

Dat ziet ook vrijwilliger Sietse Luchtenveld. Hij is ‘de man van de techniek’. ‘Er gaat dit jaar heel veel zout door heen’, zegt hij. ‘Dat heeft te maken met de chloorwaardes die flink verhoogd moesten worden.’ Een voordeel is dat Haulewelle een aantal jaar geleden een flinke verduurzamingsslag heeft gemaakt. Zo is het zwembad van het gas af en compenseren zonnepanelen het elektriciteitsgebruik. Het zwembad was één van de eerste zwembaden in de regio die zó fanatiek met verduurzaming bezig was. ‘Het was een beetje pionieren’, zegt Luchtenveld. ‘Ook als je je bedenkt dat we het water hier altijd op 23 graden willen hebben. Omdat we nu van het gas af zijn, duurt het langer om dat voor elkaar te krijgen.’

Voorzitter Gijsbert Hilhorst beaamt dat. ‘Ik word vaak aangesproken op het zwembad, zo gaat dat in het dorp. Dat kan dan inderdaad ook over de temperatuur gaan. Dan hoor ik bij de visboer: “It wetter wie kâld”. Je kunt er overal op aangesproken worden.’

Hilhorst is bezig aan zijn vijfde jaar als voorzitter. ‘Eerst hield ik de boot af, maar later werd ik er toch bij betrokken.’ De verduurzamingslag die het zwembad maakte, zorgde er zelfs voor dat de akkerbouwer zelf ook ‘in de zonnepanelen’ ging. ‘Toevallig help ik vandaag ook met de aanleg van zonnepanelen. Ik bleek er vrij handig in te zijn, dus nu doe ik dat er ook bij.’

De voorzitter van het zwembad windt er geen doekjes om. Het zwembad stevent af op een verlies van 20.000 euro. En dat terwijl het vorig jaar ook al een ‘rotjaar’ was, aldus Hilhorst. ‘Weinig zon en de btw nekte ons. We hadden de financiële huishouding bijna op orde en dan krijg je met corona te maken. Een buffer is belangrijk voor een zwembad, want je wil niet afhankelijk zijn van subsidies. Gelukkig hebben we nog de Vrienden van Haulewelle, die met acties ons ondersteunen.’

Het zwembad heeft een flinke achterban, omdat het niet alleen van Haulerwijk zelf is. ‘Er komen hier mensen uit Haule, Donkerbroek, Waskemeer, Een-West en ga zo maar door. De betrokkenheid is groot’, stelt Hilhorst. ‘We hebben niet voor niets zestig vrijwilligers.’ Acht van hen zijn toevallig vandaag aanwezig om werkzaamheden op het ruime terrein van Haulewelle te verrichten. ‘Alles ligt er straks keurig bij, maar we mogen helaas nog niet helemaal open’, verzucht Hilhorst.

Als het aan de voorzitter zelf had gelegen, was het zwembad alweer helemaal open. ‘Daar hebben we best wat discussie over gehad binnen het bestuur’, laat hij weten. ‘Iedereen zegt wat anders. Ik vind persoonlijk dat we zo snel mogelijk weer helemaal open moeten. De gemeente zou ons hierin meer kunnen helpen. Zij krijgen meer autonomie, kunnen een eigen beslissing nemen. Kijk naar ons veld: dat is zo groot, waarom zouden wij niet open kunnen? Afstand houden is hier heel makkelijk en er zit genoeg chloor in het water. Je komt gedesinfecteerd het water uit. Toen ik hier laatst ging zwemmen, rook ik ’s avonds het chloor nog.’

Maar tot dusverre is het zwembad gebonden aan wat de (lokale) overheid beslist. ‘Alles wat we mogen doen, gaan we doen’, zegt Hilhorst beslist. ‘We missen nu de losse kaartverkoop en de horeca. Een zwemabonnement is hier heel goedkoop en we verdienen niets extra’s aan de mensen met een abonnement die hier komen. Of we nog langer open blijven? Dat moeten we bekijken. We hebben het al eens eerder gedaan, maar dat viel tegen. In september begint alle sport weer en we blijven niet voor tien mensen open. Over het algemeen kost langer openblijven alleen maar geld.’

Hilhorst weet dat hij zelf de beslissing niet mag maken om het bad weer volledig open te gooien, maar wijst nog even op de kromme regels die momenteel gelden. ‘Jeugd tot en met twaalf jaar mag hier komen zwemmen, maar voor de jeugd van dertien tot en met achttien gelden allerlei extra regels. Een jongen van dertien mag niet met zijn broertje van twaalf meezwemmen. Wat is daar de gedachte achter?’

Voor de voorzitter van Haulewelle zit er momenteel niks anders op dan geduld hebben. De vragen bij de visboer zullen blijven, het is het lot van een betrokken vrijwilliger.