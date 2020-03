‘Ik voel dat ik zelf ook ziekig begin te worden’

Lockdown voor Rodenaar in Boedapest

BOEDAPEST – Luc Meijer uit Roden zit momenteel vast in Hongarije. De twintigjarige Rodenaar zou aanstaande donderdag terugkeren uit Boedepast, waar hij verbleef bij zijn vriendin. Maandag 16 maart kreeg hij echter te horen dat het hele land in lockdown gaat. Daarbij kampt Luc met een verhoogde temperatuur en misselijkheid.

‘Vanochtend hebben we te horen gekregen dat de grenzen in Hongarije zo goed als dicht gaan’, laat Luc vanuit Boedapest weten. ‘Ik moet zeggen dat ik niet zoveel meekrijg van de huidige situatie. Wel zie ik dat mensen in de supermarkt meer inslaan. Verder loopt men hier met mondkapjes en handschoenen aan over straat. Uitgestorven is het nog niet op straat.’

Zelf voelt Luc zich bovendien niet fantastisch. ‘Ik merk dat ik ziekig begin te worden’, zegt hij. ‘Ik heb verhoging en last van misselijkheid. De zus van mijn vriendin is ook al ziek geworden, dus dat is geen goed teken. Inmiddels heb ik ook contact gehad met de GGD. Mij is geadviseerd om voorlopig hier te blijven en niet teveel de straat op te gaan. Hun advies is om even af te wachten of ik mij binnen een bepaalde tijd beter voel.’

Zijn terugkeer naar Nederland is in ieder geval uitgesteld. ‘Ik zou donderdag terugkomen, maar ik denk dat ik hier nog wel twee weken ben’, zegt Luc. Mocht hij straks écht ziek zijn, dan kan hij in ieder geval terecht bij een Hongaarse arts. ‘Ik ben verzekerd, dus dat moet geen probleem zijn.’

Vanuit Nederland krijgt Luc van vrienden en familie veel hulp aangeboden. ‘Iedereen is heel ondersteunend.’ Toch weet Luc dat er eerst niets anders op zit dan afwachten. ‘Ik blijf in ieder geval de komende tijd zoveel mogelijk binnen. Meer kan ik niet doen.’