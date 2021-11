‘Ik voel me vereerd dat ik dit namens de partij mag doen’

Kirsten Ipema gekozen als lijsttrekker Gemeentebelangen

NOORDENVELD – Wethouder Kirsten Ipema mag de kar trekken bij Gemeentebelangen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ze is zaterdag tijdens de besloten algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot lijsttrekker van de partij. Voor de leden van de partij geen verrassende uitslag, Ipema zelf vond het allemaal ‘best een beetje spannend’, zei ze na afloop in een reactie aan de Krant. Ipema is trots op wat er ondanks corona allemaal is bereikt, maar weet ook dat er straks keuzes gemaakt moeten worden. ‘De financiële situatie van de gemeente is minder rooskleurig dan vier jaar geleden.’

Kirsten Ipema volgt wethouder Henk Kosters op als lijsttrekker van de partij. Kosters gaf afgelopen september aan te stoppen in de politiek na de gemeenteraadskiezingen in 2022. Voorzitter van de kieslijst Hans Coenen is dik tevreden met Kirsten Ipema als kartrekker voor Gemeentebelangen. Hij noemt haar een goede bestuurder, een ambitieuze vrouw die goed geworteld is in de Noordenvelder samenleving. ‘Het is belangrijk dat je een ingewikkeld proces als deze goed met elkaar bespreekt. Je hebt rekening te houden met veel verschillende factoren om tot een goede afspiegeling van de samenleving te komen. We hebben vijftig namen op de lijst, daar zijn we trots op. De top vijftien bestaat uit mensen met heel goede kwaliteiten, dat moet ook wel; ze moeten de komende vier jaar als raadslid of als wethouder functioneren. We hebben een mooi, gebalanceerd team’, vindt Coenen die er snel uit was zaterdagmiddag. ‘Kirsten kreeg de volledige steun op de ledenvergadering. Er is veel draagvlak voor haar. Het is iemand die de partij verder naar voren kan sleuren in de gemeente.’

Wensenlijstje

De wethouder zelf reageert ingetogen op haar benoeming. ‘Een beetje spannend was het toch wel. Ik ben blij. Voel me vereerd dat ik dit namens de partij mag doen. We zijn de partij van het gezond verstand, ondanks corona zijn er mooie dingen bereikt.’ Daarmee doelt de wethouder onder andere de aangewezen locaties voor woningbouw in de gemeente. ‘We zitten te springen om woningen in Noordenveld. De locaties zijn bekend, dat betekent dat we nu snel kunnen bouwen. Verder is er geïnvesteerd in sport en we hebben de gemeente weer wat duurzamer kunnen maken, dat laatste onder andere door de wijkgerichte aanpak, de zogenaamde ‘energieke wijken’. En we hebben natuurlijk nog het Dorpenfonds dat is ontstaan dankzij Gemeentebelangen.’ Het idee achter het Dorpenfonds is dat dorpen zelf met plannen komen om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. Iets dat nog niet heel eenvoudig van de grond komt, getuige de praktijk. Het Dorpenfonds is inmiddels teruggeschroefd van 1 miljoen euro naar 750.000 euro. ‘Het is voor dorpen lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, dat is bij de gemeente niet anders. De initiatieven verschillen heel erg per dorp. In Norg komt het nu pas van de grond. Feit blijft dat we inwoners zoveel mogelijk blijven prikkelen om zelf met ideeën te komen.’ Of dat Dorpenfonds straks in dezelfde hoedanigheid overeind blijft, weet Ipema nog niet. Het wensenlijstje van de gemeente Noordenveld kan niet te lang worden, benadrukt ze. ‘We hebben de komende jaren keuzes te maken. Financieel staan we er minder rooskleurig voor dan vier jaar geleden. Wat ons betreft heeft woningbouw de eerste prioriteit.’

Een ander punt waar de gemeente mee aan de slag moet is participatie. Daarover is behoorlijk wat kritiek vanuit de samenleving weet ook Ipema. ‘Daar zit zeker een punt voor verbetering. De aanstaande verkiezingen zijn daar een belangrijk moment in. Als Gemeentebelangen willen we inwoners graag betrekken bij besluitvorming. Regelmatig doen we een oproep waarin we mensen vragen om mee te denken en te praten over de toekomst van hun dorp.’ Ook erkent de wethouder dat sommige processen lang duren bij de gemeente. ‘Sommige zaken hebben een lange aanlooptijd. Dat heeft ook te maken met het gebrek aan mensen op de Ruimtelijke Ordening. Op dat gebied is er veel concurrentie tussen gemeentes. We kunnen nog zoveel mooie plannen bedenken maar je moet ook kijken: is het uitvoerbaar, wat kunnen we samen?’ Uitdagingen genoeg dus, voor Kirsten Ipema en haar club. ‘Ik vind het leuk, heb er zin in. We hebben een fris, jong team met veel variatie. Daar kunnen we ver mee komen.’ (Foto: Allet Huttinga)

Jos Darwinkel: ‘Als Gemeentebelangen mij nodig heeft, ben ik er’

Raadslid Jos Darwinkel vult voor de derde keer plek nummer twee op de kieslijst. Vier jaar geleden moest hij er nog niet aan denken om een wethouderspositie te bekleden. Hij wilde eerst werkervaring opdoen, vlieguren maken. Sterker nog: hij durfde toen met zekerheid te stellen dat hij binnen twaalf jaar geen wethouder zou worden. Dat kan nu, door het vertrek van Henk Kosters, zo maar eens anders lopen. Mocht zijn partij de grootste blijven en opnieuw twee wethouders moeten leveren is de kans dat Darwinkel wethouder wordt reëel. Jos Darwinkel (32) is duidelijk: ‘Als Gemeentebelangen mij nodig heeft, ben ik er. Ik heb er de ambitie en de energie voor’, reageert Jos lachend. ‘Zeker, het is een mooie kans. Maar dan moet ik eerst genoeg stemmen hebben natuurlijk. Er zijn mooie dingen gebeurd. Daar kunnen we goed op doorbouwen. Ik denk dat we hebben laten zien dat we niet alleen zichtbaar zijn tijdens de verkiezingen. We zijn heel erg van het in gesprek gaan, zoeken juist het contact met onder andere dorpsverenigingen.’ Politieke ervaring heeft Darwinkel inmiddels al aardig. Als medewerker van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet hij zorgen voor verbinding tussen het noorden van Nederland en politiek Den Haag. Daarvoor werkte hij aan het gaswinningsdossier voor de provincie Groningen en de zes aardbeving gemeenten. Economisch mag er nog wel een tandje bij in de gemeente Noordenveld, vindt het ambitieuze raadslid. ‘We zijn de MKB-vriendelijkste gemeente van Drenthe. We gaan de komende tijd ondernemers nóg beter faciliteren. Er zijn goede voorbereidingen getroffen, we kunnen nu meters maken.’

Richard Veurman vervult de derde plek op de kieslijst van Gemeentebelangen, Rikus Koopman nummer vier en Hendrik Smeenge staat op vijf.

Naast het nieuws van Gemeentebelangen zijn ook andere partijen uit de gemeenteraad van Noordenveld al volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Zo heeft de VVD afgelopen week haar kandidatenlijst bekend gemaakt. Robert Meijer uit Roden, de huidige fractievoorzitter, moet ook voor de komende verkiezingen de kar gaan trekken. Nanda Emmens uit Norg, die momenteel ook in de raad zit, staat op plek twee. Free Hoving, Daphne de Vrieze en Hotse van Wijk completeren de top-5.

Afgelopen juli maakte D66 Noordenveld al bekend dat Frederik van Lookeren Campagne bovenaan de kieslijst staat voor de partij. Hij werd door de leden van D66 gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij neemt hiermee het stokje over van de huidige fractievoorzitter Gerbrant Fennema, die na drie termijnen zijn werkzaamheden stopt. Van Lookeren Campagne was al eerder gemeenteraadslid in Noordenveld en is momenteel commissielid. PvdA/GroenLinks, momenteel met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad, heeft haar definitieve kieslijst nog niet gepresenteerd. Op 6 december wordt de lijst tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld, waarna deze ook naar buiten toe gecommuniceerd wordt. Ook Lijst Groen Noordenveld heeft de kieslijst nog niet samengesteld. Raadslid Tineke Nieboer laat weten dat dat naar alle waarschijnlijkheid pas begin volgend jaar wordt. “Als lokale partij willen we rustig de tijd nemen om hiermee aan de slag te gaan. Zodra we meer weten, laten we uiteraard van ons horen”. Tot slot verwachten ook CDA en ChristenUnie de kieslijst eind december of begin januari te presenteren.