‘Ik voelde me echt serieus genomen’

Haas gaat undercover krijgt een staartje in Den Haag





NIETAP – Thijs Hogenhuis uit Nietap schreef een boek over het huidige onderwijs zoals hij dat ervaart. ‘Haas gaat undercover, een kritische blik op het moderne onderwijs’ is de titel van het boek, dat Thijs als CKV-opdracht schreef. Het kreeg veel aandacht, nadat het door Thijs’ docent op LinkedIn was gedeeld. Het leverde hem ook een uitnodiging in Den Haag op.

Samen met gemeenteraadslid Anita van der Noord ging hij op vrijdag 14 januari naar Den Haag. Thijs: ‘Ik wilde het boek eigenlijk aan Wouter Slob overhandigen, maar dat ging niet door. Ik mocht het wel tijdens een lunchoverleg met OCW bespreken, dat heeft Anita geregeld. Ik vond het op meerdere fronten erg leuk. Ten eerste was ik al twee jaar nergens geweest, dus het was fijn om weer eens ergens naar toe te kunnen. En ik vond het bijzonder om in het hoogste orgaan van Nederland te zijn. Je komt ook echt in een toren.’

Ziet Thijs zichzelf daar al rondlopen in de toekomst? ‘Misschien wel. Ik zie beleidswerk misschien wel zitten. En dan denk ik niet speciaal aan onderwijs hoor, maar alles staat nog open.’

Bij de bijeenkomst waren zes mensen aanwezig; Maarten Engelsman, Nicole Markslag en Simone Barel van de directie primair onderwijs, en Roel Endert, Michiel Boele van Hensbroek en Katrijn Pijper van voortgezet onderwijs. ‘Ik kon merken dat ze het boek echt hadden gelezen, ze waren goed voorbereid. Ik was echt aangenaam verrast, voelde me serieus genomen. Ze vroegen me natuurlijk hoe ik het geschreven had en wat ik er precies mee wil. Ik vind het onderwijs saai, zoals ik het nu beleef. Ze zeiden dat scholen veel vrijheid hebben in het samenstellen van de lessen. En dat er wel een curriculum en een syllabus wordt samengesteld, maar dat dat slechts kaders zijn, een richtlijn voor docenten.’

Verschillende kijk op de zaak

Scholen zeggen daarentegen dat ze helemaal geen vrijheid hebben, en zich moeten houden aan het lespakket. ‘Inderdaad. Dus ze zeggen beide iets anders. En ik denk dat het voor scholen vooral makkelijk is en dat het minder tijd lost als ze zich aan de kaders houden.’

Zou het een kwestie van geld zijn? ‘Dat denk ik niet. Als je ziet hoeveel geld er in het onderwijs wordt gepompt, dan denk ik dat er wel geld voor is. Misschien is het een starre cultuur, zijn ze te conservatief. Hoe dan ook, er moet wel iets veranderen.’

Zie Thijs een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om veranderingen in het onderwijs? ‘Dat weet ik nog niet. Ik ga volgend jaar Liberal Arts and Sciences studeren, ik ben daar al voor aangenomen. Deze studie lijkt goed bij me te passen; ik kan na het eerste jaar mijn eigen vakkenpakket samenstellen. In het eerste jaar ben je met je academische vaardigheden bezig en daarna ga je kiezen. Dat past wel bij me.’

En zien we Thijs als student terug in Den Haag? ‘Ik ben al uitgenodigd om als studentenvertegenwoordiger terug te komen. ‘Je hebt zo een plek aan tafel,’ zeiden ze tegen me. Dus wie weet.’ (Foto: Anita van der Noord)