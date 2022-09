RODEN – Het echtpaar Westerhof uit Roden vierde op maandag 22 augustus haar zestigjarige jubileum. Bijna 61 jaar geleden zagen Jannie kok en Evert Jan Westerhof elkaar voor het eerst op de Roder Markt. De spreekwoordelijke vonk sloeg over en een jaar later maakte Evert Jan van Jannie Kok Jannie Westerhof-Kok. ‘Ik weet niet waarom ik haar zo leuk vond, ik vond gewoon alles leuk aan haar,’ vertelt Evert Jan. Het stel ging in Tynaarlo wonen. ‘Ik had daar een groentekwekerij, maar kweekte veel aardbeien. Dat hebben we zo’n 10 jaar gedaan en toen kwam de crisis en werd er gesaneerd. Een beetje wat ze nu met de boeren doen. Het glas werd per vierkante meter verkocht en de grond ook. Daarna ging ik in de plantsoenen in Groningen werken.’ Het stel verhuisde zo’n beetje tussen Roden en Vries heen en weer en eindigde uiteindelijk in Roden. Ze kregen 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Het 60-jarig huwelijk werd gevierd met een bezoek aan de Mensinge en na afloop een High-Tea.