‘Ik was zelf altijd al een fanatiek kringloopster’

Tweedehandswinkel Robin Hood geopend voor minima en koopjesjagers



LEEK – Mensen die het lekker vinden om tussen tweedehandsspulletjes te neuzen om een koopje te scoren, kunnen tegenwoordig hun hart ophalen in Leek. Sinds half november is kringloopwinkel Robin Hood geopend aan het Industriepark in Leek. Vorige week is de winkel officieel geopend door wethouder Marjan Sijperda van de gemeente Westerkwartier.

Naast rekken met kleding, staan er grote stellages met speelgoed, gebruiksspullen en hebbedingen. Achter in de winkel staan meubels. ‘Alleen bedden hebben we niet, daar is geen ruimte voor,’ zegt initiatiefnemer Marcella Erenstein, die al een flinke tijd rondliep met het idee om een kringloopwinkel te beginnen. ‘Ik was zelf een fanatiek kringloopster,’ vertelt ze. ‘Ik vond het heerlijk om tussen gebruikte spullen te zoeken. Niet alleen is het vaak heel betaalbaar, maar het is ook nog eens beter voor het milieu.’

Om deze winkel te beginnen, moest ze wel haar baan opzeggen. ‘Ik werkte bij Van der Valk als schoonmaakster. Een tijdje geleden bedacht ik dat de kinderen inmiddels groot genoeg zijn om zichzelf te redden en dat het tijd was om eindelijk mijn droom waar te maken. Mijn man was ook meteen voor, die besloot mee te doen.’

Het stel ging op zoek naar een geschikte locatie en begon alvast Marktplaats en sociale Media af te schuimen op zoek naar spullen die gratis werden weggegeven. ‘Om een flinke voorraad aan te leggen. We verzamelden de verkoopbare spullen en zochten ondertussen naar een geschikte locatie. Omdat we in Hoogkerk wonen zochten we vooral in Groningen. Een kennis vertelde ons dat deze locatie in Leek beschikbaar zou komen. Ik ging kijken en wist meteen: die is voor mij!’

De grote ruimte aan de Industrieweg is makkelijk te bereiken en er is een ruime parkeerplaats voor het pand. Vanaf de eerste openingsdag loopt de kringloopwinkel als een tierelier. ‘Mensen zijn heel enthousiast. Mijn man en ik doen het samen, maar soms is dat gewoon al te druk! We zijn er heel blij mee. Want natuurlijk doen we dit omdat we het leuk vinden, maar we willen ook heel graag de minima helpen. Deze tijden zijn zwaar voor mensen, alles is enorm duur. Daarom willen we bijvoorbeeld de Stichting Leergeld ondersteunen. We zijn zelf ook een stichting geworden. We krijgen een inkomen uit deze stichting en wat er over is willen we aan goede doelen schenken.’





Kleding die wordt ingebracht is in de regel netjes, maar als het stuk is, wordt het niet gerepareerd. ‘Dan gaat het weg. We hebben geen tijd voor reparaties. Wel gaat het, als er een vlek in zit, in de wasmachine.’ Om de onverwachte drukte aan te kunnen gaat Marcella op zoek naar vrijwilligers. ‘Ik denk daarbij aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag onder de mensen komen. Maar als er iemand is die liever niet onder de mensen is maar zich wel graag nuttig wil voelen, is die ook welkom om achter de schermen aan het werk te gaan. Naast dat we de hulp goed kunnen gebruiken, vind ik het ook gezellig om met mensen te werken, Ik ben een mensenmens, praat makkelijk en maak snel contact. Daarom vind ik dit werk ook zo leuk.’

Robin Hood is niet de enige tweedehandswinkel in de omgeving, maar Marcella ziet andere tweedehandswinkels niet als concurrent. ‘We zijn collega’s. Wij verkopen bijvoorbeeld geen bedden. Als mensen een bed of iets anders zoeken wat ik niet heb, dan verwijs ik ze naar een collega. Je streeft toch hetzelfde doel na, namelijk mensen blij maken met iets wat ze kunnen betalen. Dus waarom zou je elkaar dan in de weg gaan zitten?’