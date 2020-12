‘Ik weet niet wat ik betekend heb, maar ik laat sowieso wat achter’

Henk van Kalken komt met tweede bundel columns

RODERWOLDE – Henk van Kalken heeft een nieuw boek uitgebracht. Met Boeddha’s, Burgers en Buitenlui – een verzameling columns van de laatste jaren – presenteert hij een boek met een hoog literair gehalte. De Rowolmer schrijver voegt daarmee nóg maar eens een boek aan zijn oeuvre toe en vertelt in gesprek met De Krant over zijn nieuwste werk.

‘Een hoog literair gehalte’. Het waren de woorden van zijn uitgever Maaike Maring, van EigenZinnig in Tolbert. ‘Als je het vergelijkt met de fantasyboeken die ik schreef, dan snap ik dat wel’, zegt Van Kalken zelf. ‘Fantasy is meer vermaak, terwijl dit stukken zijn over dagelijkse beslommeringen. Mijn columns zijn ook ter vermaak, maar toch anders. Ik wil het luchtig verwoorden, met her en der kleine grapjes.’

De titel zegt het eigenlijk al: Boeddha’s, Burgers en Buitenlui gaan over precies die drie woorden. Van Kalken schreef columns voor het Boeddhistisch Dagblad. ‘Per 1 januari 2021 stop ik daarmee. De bron van die stukken droogt eigenlijk wel een beetje op. Maar ik heb het zeker met plezier gedaan’, zegt Van Kalken. ‘De columns zullen voor niet-Boeddhisten ook zeker te lezen zijn, al zullen ze een aantal dingen minder snel begrijpen. Vandaar dat ik enkele begrippen ook uitleg in de inleiding.’

Met ‘Burgers’ doelt Van Kalken op de mensen uit zijn directe omgeving. Zijn dorpsgenoten, familie en vrienden. En met Buitenlui doelt hij op de rest. ‘Ik bedacht de titel tijdens het vlees snijden. Bekt wel lekker.’

Zijn met humor doorspekte columns lezen vlot weg. Iets wat ook de trouwe lezers van dorpsblaadje De Wolmer merken. ‘Ook daar stop ik per januari mee. Althans, met de structurele bijdragen. Misschien dat ik sporadisch nog wat zal schrijven, dat sluit ik niet uit.’ In zijn columns put Van Kalken zo af en toe op zijn verleden binnen het maatschappelijk werk. ‘Door de jaren heen heb ik veel columns geschreven. Eigenlijk over van alles en nog wat. Veel van die columns staan in Alles en Niets, mijn eerdere bundel. Ik merk dat ik columns steeds leuker ben gaan vinden.’

Van Kalken is niet de columnist die er per definitie met gestrekt been in gaat. ‘Daar ben ik ook niet echt van’, zegt hij. ‘Columnisten die andere mensen neersabelen, dat is niet mijn stijl. Ik houd meer van Carmiggelt. Het gekke zien in eenvoudige dingen. Ik vergelijk mezelf niet met hem, alsjeblieft niet zeg. Maar ik zie hem wel als een mooi voorbeeld. Het menselijk gedrag is fascinerend. Als je daar op een klein beetje afstand naar kan kijken en ondertussen de zelfspot niet uit het oog verliest, krijg je mooie columns. Je moet jezelf kunnen relativeren. Dat is heel belangrijk, vind ik.’

Van Kalken is nog zeker niet uitgeschreven. Zijn boeken worden inmiddels ook als luisterboek uitgegeven, met dank aan Eltjo Herder. ‘Een mooie verteller, die de luisterboeken prachtig inspreekt en op Storytel zet. Hij sprak ook De Steenrode Jas (het boek waarin Van Kalken vertelt over zijn jeugd in allerlei tehuizen, red.) in. Dat vond ik erg heftig om zo te beluisteren. Dat moest echt hoofdstuk voor hoofdstuk. Heel bijzonder.’

Dat Van Kalken met een gerust hart kan stellen dat hij veel achterlaat, doet hem deugd. ‘Ik weet niet wat ik voor mensen betekend heb, maar ik laat sowieso wat achter’, lacht de schrijver. ‘En dat vind ik op zich al een hele mooie gedachte.’

‘Boeddha’s, Burgers en Buitenlui’ is te bestellen via henk van Kalken zelf (henkvkalken@gmail.com / 050-3645874) of via Maaike Maring (maaike@uitgeverijeigenzinnig.nl / 06-23560365). Kijk ook op www.uitgeverijeigenzinnig.nl.