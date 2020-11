‘Ik wil niet maken wat er al is’

Keramist Grietje Nieuwhof heeft onmiskenbare eigen smaak

RODEN – Al jaren onderscheidt keramist Grietje Nieuwhof zich met haar unieke stijl. De beelden van prehistorische vogels zullen bij vele kunstliefhebbers in de regio tot de verbeelding spreken. In coronatijd zijn de cursussen van Grietje in aangepaste vorm doorgegaan en heeft de kunstenares zelf ook niet stilgezeten. ‘Ik heb eigenlijk altijd tijd te kort’, zegt ze. ‘Ook de afgelopen periode. Het gaat altijd door.’

‘Ik zag iemand een pot boetseren en dacht: dat wil ik ook doen’, zegt Grietje Nieuwhof. Het maakte dat zij zo’n dertig jaar geleden begon met het maken van keramische kunst. ‘Ik ging eerst zelf op cursus en maakte al snel heel wat kunst.’ Wat bleek? Mensen werden enthousiast van hetgeen Grietje maakte. Voor haar een reden om zelf cursussen te gaan geven, al kwam dit niet direct in haar op. ‘Anderen wezen mij erop. Ik kom weliswaar uit een onderwijsfamilie, maar zelf zag ik het niet zo.’

De cursussen werden al gauw een succes en onder de paraplu van Welzijn in Noordenveld, betrok Grietje een cursusruimte in de Brinkhof in Norg. In het kader van de bezuinigingen bij WiN, stopte dit rond 2005. Voor Grietje reden om een eigen bedrijfje te starten. ‘Ik had namelijk nog veel cursisten. De cursus was populair en ik heb nog jaren in mijn vorige atelier in Norg les gegeven. Inmiddels zit ik nu alweer een paar jaar in Roden.’

Bijzonder aan haar eigen kunst is de voorliefde voor prehistorische vogels. ‘De vogel is de verbinding tussen hemel en aarde’, zegt Grietje. ‘En het boeit mij enorm, vogels. Maar ik wilde ook iets maken wat niet alledaags is. Dus geen roodborstje ofzo. Die zie je namelijk ook wel in je tuin. Zo kwam ik bij prehistorische vogels uit. En het is natuurlijk mooi dat ik vogels die ooit hebben bestaan, weer leven geef. Dat heeft wel iets, vind ik.’

Het creatieve zat er bij Grietje al vroeg in. ‘Ik was altijd bezig om dingen te maken. Ik schilder ook graag, mag me graag uitdrukken. Het maken van iets eigens is heel leuk. Dat geef ik mijn cursisten ook altijd mee. Ze moeten zelf proberen iets te maken dat bij hen past en niet iets proberen te kopiëren.’

Er is niemand, zo weet Grietje, die kunst maakt zoals zij. ‘Mijn eigen stijl is dan ook heel herkenbaar’, stelt ze. Maar ze weet wel dat ze waarschijnlijk menig concurrent heeft opgeleid. ‘Er zijn best veel keramisten die hier begonnen zijn en nu zelf cursussen geven’, weet ze. ‘Dat is op zich een hele eer.’

Inspiratie vinden is voor de kunstenares wel het laatste waar ze zich druk om maakt. ‘Vroeger was ik er wel bang voor hoor. Dan dacht ik: wat nou als ik geen inspiratie meer heb? Maar we zijn dertig jaar verder en ik heb nog nooit zonder gezeten. Ik haal overal inspiratie uit. Ik hoef maar een mooi blad te zien en er begint alweer iets te borrelen. Veel natuurlijke elementen zie je dan ook terug in mijn werk. Zonder inspiratie heb ik nog nooit gezeten.’

Voor een origineel cadeau of een leuke cursus, is eenieder welkom om bij Grietje langs te komen. Aan de Zudden 6 in Roden is het fraaie atelier te bezoeken. Zeer de moeite waard!