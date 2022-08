‘Ik woon al jaren in deze omgeving en kom toch nog steeds verrassingen tegen’

Organisatie Klaverblad van Noordenveld loopt lekker op schema

RODEN – Binnenkort wordt het Klaverblad van Noordenveld weer gelopen. Voorzitter Martijn Knook heeft er zin in. Hij zette zelf de routes uit en liet zich, ondanks het feit dat hij al zo’n 15 jaar in Roden woont, steeds weer verbazen over de mooie paadjes en plekken die hij ontdekte. ‘Ik wandel en fiets heel veel in de omgeving maar kwam toch steeds nieuwe dingen tegen. En die wil ik graag delen.’

Knook, die inmiddels ook voorzitter van de Avond4daagse is, wist nog een extra evenement toe te voegen, namelijk de Beleefroute. ‘Dat is een route voor kinderen en mensen met een beperking. Die route is vier kilometer lang en helemaal verhard, zodat ook scootmobiels en rolstoelen er makkelijk kunnen rijden. Er is voor de kinderen ook volop vertier op die route. Ik wil natuurlijk niet alles verklappen, maar denk aan puzzels die ze op moeten lossen, kennis die op een leuke manier wordt gedeeld, dat soort dingen.’ De Beleefroute is door de vriendin van Knook uitgezet, die daar een aantal vriendinnen voor charterde. ‘En er werken allemaal partijen aan mee, zoals de Korfbalvereniging. Ik reken er echt op dat deze nieuwe route een succes wordt. De dames die het organiseren krijgen zo veel medewerking en enthousiasme terug. We werken nu nog met een beperkte groep hieraan, maar dat moet volgend jaar wel worden uitgebreid. Het is een hoop werk. Denk aan tafels die er moeten staan, bordjes die moeten worden neergezet. Je wilt dat zo’n evenement soepel verloopt. Ik ben dan ook heel blij met de kennis die er bij de Avond4daagse groep zit en die volop wordt gedeeld.’

De Beleefroute is een mooie manier om kinderen met wandelen in aanraking te brengen. ‘Door de activiteiten onderweg zullen ze zich ook nauwelijks bezighouden met vermoeide voeten of andere kwaaltjes die je tijdens het wandelen tegenkomt.’

Klaverblad Roden

De wandelroutes van het Klaverblad strekken zich in alle windrichtingen uit. ‘Er zijn verschillende afstanden te lopen. Wandelaars kunnen kiezen uit een route van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Mensen kunnen zich al online opgeven. Meedoen kan ook alleen na inschrijving. Zo kunnen we zien hoeveel mensen er uiteindelijk meedoen. De definitieve routes staan nog niet online omdat er misschien nog wat veranderingen komen. En eigenlijk wil ik dat pas heel kort van tevoren de routes bekend worden, zo blijft het verrassend. Ze worden ook niet op papier geprint. Dat is niet nodig omdat ze naar de mobiel doorgestuurd kunnen worden en de route duidelijk met pijlen wordt aangegeven. Dat is beter voor het milieu en scheelt dat je niet met papier hoeft lopen te sjouwen. De routepijlen worden door MTB-ers neergezet.’

Er zijn tijdens het Klaverblad geen extra activiteiten om de wandelaars te vermaken. ‘Nee joh, de natuur is mooi genoeg. Er is hier zo ontzettend veel moois te zien. Weet je, ik was nog nooit in De Kleibosch in Roderwolde geweest. Gek hè? En ja, ik was er in de lente, toen de bosanemonen bloeiden. Wat een sprookje! Dan woon je jaren in de omgeving en kom je nog steeds verrassingen tegen.’ De stempelposten zijn steeds op plekken waar ook horeca is. ‘De start en finish zijn bij Onder de Linden in Roden, en de stempelposten zijn plekken waar eten en drinken te koop is, waar naar de wc kan worden gegaan en even kan worden uitgerust.’



Voor Knook is deze editie van het Klaverblad de eerste keer als voorzitter. ‘Ik ben het al drie jaar, maar het gaat nu pas weer voor het eerst door. Trouwens, ik wil nog wel even zeggen dat het hier niet over mij gaat hoor. Dit evenement draait niet om mij als voorzitter. Het gaat over iedereen die eraan meewerkt. Van de verkeersregelaar tot de pijlenzetters tot de mensen bij de stempelposten. En dan nog de achterban, de sponsoren en natuurlijk de wandelaars. Er werken meer dan 50 mensen aan die dat voor niets doen.’

Toch is het belangrijk nog even te melden dan Knook nu ook voorzitter van de Avond4daagse Roden is. ‘Arno stopte ermee, dus heb ik gezegd dat ik dat er ook wel bij wilde doen. Ik vind organiseren heel erg leuk en ik vind sport en bewegen belangrijk. Natuurlijk gaat er wel wat werk inzitten. Na het Klaverblad rollen we alweer zo de Avond4daagse in.’

Arno Kakkenberg was zes jaar voorzitter. Dat was voor hem lang genoeg. ‘Ik wil me op andere dingen richten. Ik heb nog niet helemaal helder wat ik precies wil gaan doen, maar dat komt vanzelf. Het is gewoon tijd voor andere dingen. Ik ben hier heel blij mee, er zit een geolied team op, waardoor het zo opgepakt en voortgezet kan worden. De Avond4daagse is een prachtig evenement en ik kan er elke keer weer van genieten hoe iedereen ontspannen en vrolijk aan het bewegen is.’ Nu hij geen voorzitter meer is zou hij mee kunnen wandelen, de eerstvolgende keer. ‘Ik ben niet zo’n wandelaar, haha! Maar wie weet. Ik ga het ook niet uit de weg!’

Wat het Klaverblad betreft borrelen er al voorzichtig nieuwe ideeën voor volgende edities bij Martijn Knook op. ‘Nog even over de Kleibosch bijvoorbeeld. Daar ligt enorm veel geschiedenis. Sowieso ligt hier in de omgeving veel geschiedenis. Hoe leuk zou het zijn om op bepaalde plaatsen op de route bijvoorbeeld iemand te hebben staan die even een paar minuten iets vertelt over die plek. En wandelaars die door willen lopen, die lopen gewoon door. Dit soort plannen bedenken ligt me wel.’

Opgeven voor het Klaverblad of de Beleefroute is dus verplicht en kan online, via klaverbladvannoordenveld.nl/Inschrijven/