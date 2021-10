‘Ik zie dingen die andere mensen misschien over het hoofd zien’

Kleintje Cultuur – Noor Simon exposeert in Zuidhorn







MARUM/ZUIDHORN – Van 15 september tot en met 19 november exposeert Noor Simon uit Marum met drie prachtige fotoseries in het Cultureel Centrum te Zuidhorn. De architect in opleiding, die werkzaam is bij MINT Architecten in Eelde, toont hier verschillende beelden die ze in de afgelopen drie jaren heeft geschoten op het Griekse eiland Corfu. “Ik heb in 2018 drie maanden op Corfu gewoond en ben daar echt anders naar het eiland gaan kijken”, zegt de Marumse. “De architectuur daar vind ik ontzettend mooi en door de sfeer en prachtige kleuren ben ik spontaan verliefd geworden op het eiland”.



Noor is geboren en opgegroeid in Marum en is daar nog altijd woonachtig. Haar passie voor fotografie heeft ze al een behoorlijke tijd. “Dat komt ook een beetje door mijn vader”, zegt Noor. “Hij fotografeert ook ontzettend graag en is daarnaast veel bezig met kunst en muziek. Het is dan ook niet vreemd dat ik me daar ook wel voor interesseer”. Rond haar zestiende kwam Noor erachter dat ze met name de omgeving graag fotografeert. Tijdens een schoolreis naar Rome stond haar camera er namelijk vol mee. “Toen ik terug kwam bij mijn ouders en de foto’s liet zien, waren er alleen maar kerken en andere gebouwen te zien”, lacht ze. “Er was geen enkele foto waar een klasgenoot op stond. Toen kwam ik er ook achter dat ik veel interesse had voor de architectuur. Vandaar dat ik later ook die opleiding ben gaan doen”.



Door de jaren heen is Noor altijd hobbymatig met fotografie bezig geweest. Voor haar Master ging ze in 2018 stagelopen bij een architectenbureau op Corfu, waar ze tevens drie maanden heeft gewoond. In haar vrije tijd fotografeerde ze ontzettend veel en daarbij had ze veel aandacht voor de architectuur. “Ik vind het heel mooi om gebouwen vast te leggen, maar zie daar ook een uitdaging in”, vertelt Noor. “Het is namelijk best moeilijk. Daarnaast vind ik het leuk om de beelden dan wat mysterieus te houden. In Zuidhorn hangt nu bijvoorbeeld een foto met een dicht luikje. Wat gebeurt daar dan achter? Ik vind het mooi om daarover na te denken en vind het ook leuk dat anderen die naar het werk kijken daar een idee bij hebben”.



Naast foto’s maken op Corfu gaat Noor ook regelmatig in Nederland op pad met haar camera bij zich. Zo bezoekt de diverse steden om de gebouwen vast te leggen. “De stad Groningen heb ik inmiddels wel gezien”, zegt ze. “Vandaar dat ik ook steeds vaker naar andere steden ga. Ik vind het interessant om na te denken over hoe iemand op een ontwerp komt. Dat kan namelijk heel verschillend zijn. Ik hoef de gebouwen niet eens mooi te vinden, maar het gaat mij vooral om het verhaal erachter. Daarom is er ook altijd wel inspiratie. Ik kijk veel naar de details en weet daardoor altijd wel weer iets nieuws te ontdekken. Ik zie dingen die andere mensen misschien over het hoofd zien”.



De expositie in het Cultureel Centrum te Zuidhorn is voor Noor de allereerste. Daarom vond ze de opening op 19 september behoorlijk spannend. “Ik vind het mooi dat ik mijn werk nu aan anderen kan laten zien en hecht ook veel waarde aan hun reacties. Op de opening kwamen veel mensen af en die waren ook behoorlijk positief. Ik hoop dat mensen ook de komende weken mijn werken komen bekijken en hun fantasie op de beelden loslaten. Het zou mooi zijn als ze dat ook delen in het boekje dat daarvoor in het Cultureel Centrum ligt”.

Of na deze expositie nog een volgende volgt? “Wie weet”, lacht Noor. “Ik vind het in ieder geval wel ontzettend leuk en toevallig breng ik volgende week weer een bezoek aan Corfu. Uiteraard neem ik dan ook mijn camera weer mee en ga ik weer een hoop mooie beelden schieten”, besluit de fotograaf.