Magische momenten in het maisdoolhof van De Wilp

DE WILP – Inmiddels beroemd en geliefd bij heel veel vakantiegangers en inwoners van De Wilp en omstreken: het Maisdoolhof van Wiesja Dijkstra. Voor het vijfde jaar organiseert ze spannende tochten door de maisvelden naast haar boerderij aan de Keuningsweg 23. Een beetje avontuurlijk bloed moet je op z’n minst in je hebben, als je van plan bent het mais in te duiken. Tijdens de tocht word je getrakteerd op (on)aangename verrassingen, geluiden en onheilspellende aanwijzingen om uit het doolhof te komen. Als je dat al lukt tenminste. ‘Het is een geweldige ervaring. Ik zie mezelf als kunstenaar die een decor maakt voor een unieke belevenis’, aldus Wiesja die ook een oplossing heeft in het geval de weergoden met vakantie zijn. In haar boerderij heeft ze een ruimte ingericht om te knutselen en workshops te volgen.

Ieder jaar ontdekken meer mensen het maisdoolhof, weet Wiesja te vertellen. Tel daar de vaste gasten die ieder jaar terugkomen voor een avontuurtje in het mais bij op en het zal u niet verbazen dat Wiesja het druk heeft. Afgelopen donderdag nog, toen noteerde ze tussen tien over tien en half vijf liefst 44 groepen. ‘Toen ik een paar jaar geleden in de Krant stond met mijn doolhof, is het hard gegaan. Veel vaste gasten die elke keer weer terugkomen. En toch verbaas ik me er ook nog wel eens over dat er mensen in het dorp zijn die nog steeds niet weten wat we hier hebben. De kracht van het maisdoolhof zijn de verschillende elementen. Humor is één van de belangrijkste. En onderweg kun je puzzels en raadsels oplossen. De maximale oppervlakte wordt gebruikt. Wil je hem helemaal goed dookomen en alle opdrachten vervullen, ben je wel twee uur zoet. Onderweg zijn er wel escapes hoor. Dat moet ook wel als je naar het toilet moet of wanneer je verrast wordt door een plensbui. Er zijn een paar pauzemomenten. Jonge kinderen kunnen even lekker spelen op het speelstrandje in het doolhof.’ Dit jaar draait alles om het vinden van de schat. En daarvoor krijg je onderweg allerlei aanwijzingen. Maar het is wel opletten geblazen, voor je het weet mis je er één. ‘Het is één groot rasterwerk. De paden lijken, net als de kruispunten, allemaal op elkaar. Je kunt de tocht uitdiepen zover je wilt. Het prikkelt al je zintuigen, het is echt een belevening.’

Chillruimte

Nog steeds zijn er mensen die denken dat het doolhof alleen voor kinderen is’, zegt Wiesja. Niets is minder waar. ‘Juist voor volwassenen is het geweldig. Laatst nog, hadden we hier een groepje meiden van in de twintig. Ze hadden een vrijgezellenfeestje. Het maisdoolhof vonden ze het leukst van allemaal. Ze hebben alleen maar gelachen. Het heeft iets magisch. Het is ook bij uitstek geschikt als bedrijfsuitje. Als groep moet je samenwerken om ergens te komen. Goed voor de teambuilding. Ik krijg veel leuke reacties. Mensen die helemaal flabbergasted zijn. Daar haal ik echt mijn voldoening uit. Dit jaar heb ik ook rekening gehouden met regen. In de boerderij hebben we een chillruimte gemaakt. Daar houden we leuke binnen-activiteiten. Maisdrogen bijvoorbeeld.’

Telefoon: 06-30417671. Dolen door het doolhof kost niets, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het maisdoolhof is nog open tot 5 september. Meer informatie is te vinden op: www.heitshiem.nl