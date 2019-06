‘Ik zou graag vaker op de actualiteit willen inspelen’

Prachtige beeldende kunst in Oostwold

OOSTWOLD – Al jaren is Ingrid Ditmar Jansse beeldend kunstenaar. Waar ze eerst veel met marmer werkte, ligt haar focus nu vooral op brons en hout. Daarnaast geeft ze workshops en hoopt ze mensen te inspireren. Haar motto? ‘Bad artists copy, good artists steal.’



Het is goed toeven in Oostwold. De zonovergoten tuin achter Ingrids huis ligt er prachtig bij. Het uitzicht over de weilanden maakt het beeld compleet. Het strakke atelier – met pas aangebouwde veranda – past perfect in deze tuin. Grote ramen laten veel licht door en het uitzicht is in iedere hoek goed. Geen wonder dat Ingrid juist hier veel inspiratie op doet. ‘Ik woon hier nu bijna zestien jaar. Het is een heerlijke plek’, beaamt Ingrid.

Ze begon ooit met het volgen van allerlei cursussen omtrent beeldhouwkunst. Daarna volgde de opleiding beeldhouwen. Nu, vele jaren later, heeft ze haar eigen atelier en geeft ze workshops. ‘Geen cursussen. Ik help en ondersteun de mensen, maar ze gaan echt zelf aan de slag’, verklaart Ingrid. Vanuit haar werk als fysiotherapeut/haptotherapeut heeft Ingrid veel geleerd over anatomie en de emoties. Dit helpt haar bij het maken van beelden. Het gaat dus om de emoties. Feitelijk gaan mijn beelden daar ook over’, zegt Ingrid. ‘Als hier mensen komen voor een workshop, probeer ik hen altijd te laten ontdekken wat er achter hun kunst schuilt. Zo ga je wat dieper op de kunst in. Ik hou daarom ook niet van namaken. Je moet zelf ontdekken wat je wil maken.’ Volgens Ingrid is kunst altijd autobiografisch. ‘Je legt er een stuk van jezelf in, dat kan niet anders.’

Zelf heeft ze de tijd van marmer achter haar gelaten. Fysiek is beeldhouwen met marmer nogal een opgave, geeft Ingrid toe. Tegenwoordig is ze vaker bezig om van zwarte was beeldjes te maken. Deze worden dan uiteindelijk in brons gegoten. Daarbij laat Ingrid zich door van alles inspireren. Zo liggen er tal van botten (klein en iets groter) in haar atelier. ‘Op den duur raakte ik gefascineerd door botten. Ze hebben vaak bijzondere vormen en aparte vlakken’, zegt Ingrid.

Voor Ingrid is kunst vaak een uitlaatklep geweest. Een druk beroep vraagt hier nu eenmaal om. ‘Het is heerlijk om in het atelier aan de slag te gaan. Gewoon wat maken. Na mijn werk ben ik begonnen met lesgeven. Dat vind ik erg leuk en ik heb het idee dat alles samenkomt. Waar ik eerst therapeut was, geef ik nu workshops. Ik kan mij heel goed uit mijn rol als ‘therapeut’ halen trouwens. Mensen komen hier niet voor een therapiesessie, maar voor een gezellige workshop. Dat hou ik ook altijd voor ogen.’

Ondertussen laat Ingrid haar werk zien. Overal in haar atelier, tuin en in haar huis is kunst te zien. ‘Mijn inspiratie kan alles zijn. Het gaat in golven. Laatst heb ik een schattig beeldje gemaakt omdat mijn dochter een derde kind kreeg. Ik heb ook eens een beeld gemaakt toen men in de Oostvaardersplassen met dat hertenprobleem zat’, zegt Ingrid. ‘En ik heb een beeld gemaakt van de Paarden van Marrum, die opeens op een eiland stonden, afgesloten van het vasteland.’ Ze verzucht: ‘Ik zou graag vaker op de actualiteit willen inspelen.’ Voor Ingrid ligt er in ieder geval een leuk project in het verschiet. ‘Ik kom voor een deel uit Nieuw-Zeeland en onlangs waren wij daar op vakantie. Daar heb je heel veel drijfhout en daar wil ik eigenlijk wat mee doen. Dat staat nog op de wensenlijst.’

Wie een workshop wil volgens bij Ingrid, kan eens kijken op haar website (www.ditmarjansse.nl). Daarnaast zal er op 27 en 28 augustus een speciale tweedaagse kleiworkshop worden gegeven. Ingrids man – Peter Kooke – is daarnaast kunsthistoricus en geeft vaak lezingen over actuele exposities.