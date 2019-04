Ilonka Hut, voorzitter VV Zevenhuizen

‘Ik ben nu al drie jaar officieel voorzitter van VV Zevenhuizen. Hoe dat zo gekomen is? Via mijn man, die leider is bij het eerste, ben ik bij de club betrokken geraakt. Ik gaf aan wel iets voor de vereniging te willen doen en toen deze vacature vrij kwam, ben ik erin gesprongen. We zitten nu met zes man in het bestuur. Idealiter krijgen we er nog één bij, want een bestuur bestaat meestal uit een oneven aantal. Gelukkig verloopt het stemmen tijdens de vergaderingen goed, dus hebben we nog geen problemen ervaren.

Wij merken bij VV Zevenhuizen dat de ‘voetbalvraag’ anders wordt. Dat wil zeggen dat er meer soorten teams bijkomen. Neem de senioren van 35+ en 45+, die op vrijdagavond voetballen. En ook het damesvoetbal trekt enorm aan. Hierdoor merken we ook dat we soms een gebrek aan kleedkamers hebben. We hebben er nu vier, maar zouden in de toekomst naar zes willen. Je kunt dames natuurlijk niet bij heren in één kleedkamer stoppen. In de plannen van het nieuwe MFC, wordt hier gelukkig rekening mee gehouden. We hopen dan ook dat die plannen doorgaan.

We hebben nog drie seniorenteams op de zondag en één herenteam op de zaterdag. Zaterdags spelen ook de dames. Momenteel hebben we helaas geen JO19 en JO17 teams. Dat is jammer en we zouden graag deze teams weer willen vullen. Gelukkig lijkt het erop dat we komend jaar weer over een JO17 team beschikken.

VV Zevenhuizen telt rond de 350 leden. Dat is voor een dorp als Zevenhuizen helemaal niet gek. We groeien nog steeds gestaag en daar zijn we trots op. We zijn een hele sociale club. Een echte dorpsclub, kan ik wel stellen. Ook niet-leden komen graag naar het sportpark en drinken een biertje in de kantine. De sfeer van die dorpsclub willen we zeker behouden.

We mogen blij zijn met de vrijwilligers die we hebben. Toch hebben we nog behoefte aan vrijwilligers die meer structurele taken willen oppakken. Ik hoop dat die er in de toekomst gaan komen.

Of wij als vereniging nog kunnen groeien? Als het MFC er komt, ben ik daar niet bang voor. Dan is er veel mogelijk!’