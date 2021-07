IMDS zet zich in voor de Hartstichting

RODEN – Afgelopen donderdag zetten de werknemers van IMDS hun beste beentje voor om geld op te halen voor de Hartstichting. Zij konden een hartje fietsen, een hartje wielrennen of een hartje wandelen voor het goede doel. Via sponsoring door familie, vrienden en zakelijke relaties wilde het bedrijf een mooi bedrag ophalen en dit overhandigen aan de Hartstichting. Dat is zeker gelukt. Na afloop van de sponsoractie kon IMDS een cheque uitreiken van maar liefst 9010 euro. Zo dragen zij bij aan onderzoek naar en behandeling van hart- en vaatziekten.