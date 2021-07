In alle rust een balletje gooien met walking korfball bij kv Noordenveld

RODEN – Ontmoeten, meedoen, bewegen en zelfredzaamheid. Dat zijn de kernwaarden van OldStars, die dinsdag 29 juni centraal stonden tijdens de kick-off van het OldStars walking korfball op het prachtige nieuwe kunstgrasveld van kv Noordenveld. Dankzij walking korfball kunnen ouderen op een gezonde manier en zonder blessuregevaar blijven bewegen. Stabiliteit, lenigheid en kracht kwamen aan de orde. In aanwezigheid van de partners van Welzijn in Noordenveld, de KNKV en het Nationaal Ouderenfonds deden maar liefst 16 vitale 60-plussers, van wie zelfs één 80-plus was, mee aan de kick-off, die daarmee met recht een groot succes kan worden genoemd.

Na deze veelbelovende start wordt er voortaan iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur op een verantwoorde wijze bewogen en lopend gekorfbald in Roden, met aansluitend een derde helft inclusief koffie, thee en een gezellige nazit.