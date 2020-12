Johan Wekema

RODEN – Eigenlijk had Johan Wekema bij het verschijnen van deze editie van De Krant total loss moeten zijn. Op maandag 28 december zou namelijk de Drenthe200 worden verreden. Hét mountainbike-evenement waarbij de echte mannen en vrouwen van de gevulde koeken worden gescheiden. Dit jaar zou bovendien spectaculair zijn geworden, met de vele neerslag van de afgelopen tijd. Afgelopen weekend werd op Twitter al een balletje opgegooid: hoe zou het Janpad er vandaag de dag bij liggen? Ja, het had sowieso weer heroïsche beelden opgeleverd.

Het is Johan Wekema die jaar in jaar uit zorgt dat alles in goede banen wordt geleid. Uiteraard niet alleen, maar als brein achter de Drenthe200 is Wekema wel hét aanspreekpunt op deze bizarre dag. In touw van half vijf ’s ochtends tot diep in de volgende nacht (als het niet langer is). Dit jaar heeft Wekema zich ongetwijfeld zitten verbijten. Géén Drenthe200, géén dagen van bijna 24 uur en géén gezonde spanning van begin tot eind. De Drenthe200 is binnen een paar jaar gemeengoed geworden, met start en finish in het mooie Roden. De wedstrijd hoort bij de laatste dagen van het jaar. Laten we hopen dat 2021 weer een Drenthe200 voortbrengt!