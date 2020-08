Gijs Kamp

RODEN – De Roner inlineskater Gijs Kamp was in maart dit jaar al bezig met het NK Inlineskate, maar zag de wedstrijd door het coronavirus verplaatst worden. Ondertussen trainde hij door, in de wetenschap dat ooit zijn seizoen zou hervatten. Inmiddels is dat het geval en staat Gijs ook in wedstrijdverband weer op de skeelers. In de verzengende hitte reed Gijs zich op de honderd meter in Purmerend naar een vijfde plaats tijdens de tweede dag van het KNSB Inline Cup Weekend. Op de 500 meter series schopte Gijs het tot de halve finales en bereikte hij een zevende plaats. De hervatting van het seizoen maakt dat het talent zich weer in competitieverband kan laten zien. In maart gaf hij al aan zich ook te willen richten op het WK Inlineskate in Colombia, alwaar het inlineskaten bijna net zo groot als het voetbal in Nederland. De dromen zijn groot, met de ambitie zit het wel snor. De Krant blijft Gijs op de voet volgen, wie weet hoe ver hij het nog gaat schoppen?