In Beeld – Ad Witlox

NIEUW-RODEN – Aanstaande zaterdag 25 juni hebben alle jonge voetbalfanaten geluk. Vanaf 10 uur wordt er voor 4 tot 7 jarigen een vriendjes-vriendinnetjesdag georganiseerd bij vv Nieuw Roden. ‘We gaan een leuke voetbalochtend opzetten,’ vertelt coördinator jeugdzaken Ad Witlox. ‘Ik ben een van de vier trainers en sta bij een van de circuits. Om het kwartier draaien de kinderen door naar het volgende circuit. We gaan bijvoorbeeld bezig met techniek, dribbeloefeningen, afwerken op het doel, eigenlijk met alles wat met voetbal te maken heeft. Het zou natuurlijk leuk zijn als de jeugd op deze manier bij de jongste groep instroomt en deze groepen gevuld kunnen worden. Onze jongste minigroep traint op zaterdagochtend. Wanneer je ongeveer 6 à 7 jaar bent kun je naar de f’jes en competitie spelen. Iedereen moet zaterdag zeker langskomen en hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. We hebben geflyerd op een paar basisscholen, maar echt iedereen is uitgenodigd. Ik hoop toch wel op zo’n veertig kinderen.’ De vriendjes-vriendinnetjesdag is een leuke manier om op jonge leeftijd erachter te komen of voetbal iets voor je is. ‘Nieuw Roden is een leuke, kleine en goed georganiseerde vereniging.’ Meer informatie is te vinden op www.vvnieuwroden.nl.