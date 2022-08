In Beeld – Ada Bosker

RODEN – Imarika betekent Sta in je kracht. De stichting Imarika zorgt ervoor dat gehandicapte kinderen in Nairobi naar een dagopvang kunnen. Er wordt een ruimte gehuurd, er is een kinderleidster in dienst genomen en er komt twee keer per week een fysiotherapeut langs om de kinderen te stimuleren. Initiator en medeoprichter van de stichting Ada Bosker vertelt: ‘Mijn dochter woont en werkt in Nairobi. Op een dag ging ze de sloppenwijken in en zag ze dat gehandicapte kinderen in een hutje worden opgesloten. Moeders weten heel vaak niet wat ze ermee aan moeten. Ze heeft een supportgroep van moeders bij elkaar gezocht, ik ben gaan haken en we hebben spulletjes uit Afrika naar Nederland gehaald om die hier op markten te verkopen. Om gerichter steun te kunnen bieden hebben we een stichting opgericht. We hebben al hele mooie resultaten geboekt.’ Ada verkoopt haar spullen op de Liefair in Lieveren en de Kunstmarkt in Roden. www.imarika.nl