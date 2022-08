In Beeld – Afien Auwema

NORG – Het Sport en Spel festival in Norg gaat weer van start, op 23, 24 en 25 augustus! Tenminste, dat is het idee. Want als zich geen vrijwilligers aanmelden, gaat het hele feest op de woensdag en donderdag niet door. Afien Auwema van Beweegdorp Norg is er bang voor.

‘Voor de dinsdag heb ik genoeg mensen. Maar voor de woensdagen en de donderdag heb ik nog mensen nodig. Iedereen boven de 16 kan zich aanmelden. Het thema dit jaar is Zon, Zee & Strand. Wat we van mensen vragen is naast simpel gewoon heel leuk, helpen bij de spelonderdelen. Je begeleidt maximaal 8 kinderen.’

Aanmelden kan bij Afien via telefoonnummer: 06 – 57133765 of info@beweegdorpnorg.nl

Aanmelden kan nog tot woensdag 24 augustus.