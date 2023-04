In Beeld: Anne Doornbos

RODEN/BORGER – In de filmzaal van het Hunebedcentrum in Borger was dinsdagavond de boekpresentatie van Grafgift, het boek van de Roder schrijver Anne Doornbos. Het eerste exemplaar was voor Harrie Wolters. Hij leverde een belangrijke bijdrage voor de inhoud van het boek. Doornbos geeft personages in zijn boek graag een naam die aan bestaande personen gelinkt is. Zo heeft Harrie Wolters in het boek de naam Jozef Oosting gekregen.

In de derde Drentse thriller uit de Inspecteur Freek Rossing-reeks vindt een gezin uit Spijkenisse onder de dikke stenen van hunebed D26 bij Drouwen het lichaam van een jonge vrouw. Zij is omringd door potjes en bekers zoals het Trechterbekervolk die meegaf aan hun doden. Er zijn nagenoeg geen sporen en Freek Rossing staat voor een van de grootste uitdagingen uit zijn loopbaan. En twee dagen later zou hij met zijn familie op vakantie gaan. Grafgift is een verhaal dat niet alleen gaat over het speurwerk naar de dader, maar ook over gebroken carrières, vernedering, bezetenheid en schaamte. Anne Doornbos schrijft proza, poëzie, toneel- en liedteksten, veelal in het Drents. In 2018 verscheen zijn eerste Drentstalige thriller, De Paddenvanger, waarmee hij de Streektaalprijs won. Grafgift telt 376 pagina’s en kost 19,95 euro. Het is te koop in de boekhandel en op www.huusvandetaol.nl/webshop.