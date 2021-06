In Beeld – Bert Tinge

ZEVENHUIZEN – Afgelopen week werd het clublied Laat Ons Weer Eens Juichen van De Specials door de fans van FC Groningen verkozen tot grootste FC-hit aller tijden. Bert Tinge uit Zevenhuizen schreef het lied in 1974, ter gelegenheid van de 250ste wedstrijd van Hugo Hovenkamp. Inmiddels wordt het gezien als het (officieuze) clublied van de FC. Ongeveer tien jaar geleden werd een moderne versie van het lied geschreven, maar daar werd niets mee gedaan.

Met 1407 stemmen bleef Laat Ons Weer Eens Juichen de nummer twee in de verkiezing ruim voor. Z-Side van Rooie Rinus & Pé Daalemmer kreeg ‘slechts’ 1098 stemmen. Pé & Rinus stonden nog twee keer in de top vijf. Hun bekerfinaleversie van Carnaval in het Noorden behaalde plek drie, terwijl het Grunnens Laid van het duo vierde werd. ‘Jump’ van Van Halen, het opkomstnummer van FC Groningen, completeerde de top vijf.