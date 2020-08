In beeld – Charlotte Smith

RODEN – Vorige week schreven we in deze Krant over de plannen van Charlotte Smith van Enjoy Events. Na de lange coronaperiode is het hoog tijd voor een beetje vertier in Roden vond ze. Een drive-in bioscoop was haar plan. Veilig in je auto een leuke film kijken op het evenemententerrein in Roden, hoe leuk zou dat zijn, bedacht ze. Welnu, het gaat door! De vergunning van de gemeente ligt inmiddels op de deurmat. Via Facebook heeft ze een event aangemaakt en inmiddels hebben al ruim duizend mensen aangegenven aan het wel te zien zitten om per bolide naar de bios te gaan. Bij het ter perse gaan van deze krant is de eerste naam inmiddels bekend: voor het middagprogramma tijdens het kindermatinee zal de film ‘The Lion King’ worden vertoond. “Wel de Nederlandse versie”, vertelt Charlotte die ook de licenties voor de volwassen films heeft aangevraagd. “De titels kan ik nog niet noemen, omdat ik daar nog geen zekerheid over heb. Ik verwacht ieder moment toestemming.” Ook is Charlotte in gesprek met de Roder horeca over een mogelijk filmmenuutje. “Ik heb nog niet iedereen bezocht, maar de reacties zijn heel positief. Ik verwacht dat we het rond krijgen.” Tickets voor 29 augustus zijn online verkrijgbaar via de Facebookpagina van Enjoy Events.