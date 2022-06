In Beeld – Ciska Westerhof

Onder het pseudoniem Ciska West schreef de in Marum geboren en getogen Ciska Westerhof het boek Strijden voor Geluk. Toen haar werk door Corona grotendeels wegviel en haar dochter ook nog uit huis ging, besloot ze eindelijk eens dat boek te gaan schrijven. ‘Schrijven is een kunstvorm die ik al lang eens wilde uitproberen. Ik tekende altijd al veel, heb ook veel interesse in fotografie, maar schrijven was iets dat ik altijd nog eens wilde doen. Het verhaal is tijdens vakanties ontstaan. Ik ga graag en regelmatig naar het Comomeer in Italië. Daar zag ik altijd een witte villa die me intrigeerde. Daar is ook het verhaal ontstaan. Toen het manuscript klaar was stuurde ik het naar een uitgever, die meteen enthousiast was. Strijden voor Geluk is een romantische thriller. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag, maffia en het overwinnen van obstakels. Met het boek wil ik mensen meegeven dat je een ander nooit de macht moet geven over jezelf. Het is geschreven in de ik-vorm, waarbij alle personages aan het woord komen. Je neemt dus een kijkje in het hoofd van alle personen.’ Het bijna 400 pagina’s tellende boek is het verkrijgen bij de Primera in Marum en online.