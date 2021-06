In beeld – Ebeltje Boekema-Hut

LEEK – Sinds kort is de 109-jarige Ebeltje Boekema-Hut uit Leek de oudste inwoner van Nederland. In mei van dit jaar overleed haar voorganger Cornelia Boonstra uit Arnhem op 110-jarige leeftijd. De oudste man in Nederland is 107.

Mevrouw Boekema-Hut werd op 31 augustus 1911 geboren in Zevenhuizen als jongste van zes kinderen. Naar eigen zeggen komt zij uit een sterk geslacht, want haar moeder werd 96 en ook haar groot- en overgrootmoeder werden bijna honderd jaar oud.

Met haar man Lammert nam zij het boerenbedrijf van haar ouders over. Zij kregen vier dochters en ook heeft Boekema-Hut acht kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en ook nog vier achterachterkleinkinderen. Haar echtgenoot overleed al ruim dertig jaar geleden in 1989. Zelf woont Boekema-Hut inmiddels in Vredewold in Leek, waar zij een trouwe bezoeker is van de gymnastiek, bingo en het bijbeluurtje.

Boekema-Hut heeft nog een paar jaar te gaan wil zij de oudste Nederlandse ooit worden. Dat was Henny van Andel-Schipper uit Hoogeveen, die in 2005 stierf op 115-jarige leeftijd.