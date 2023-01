IN BEELD – Edith Debije

‘Ik ben mediator en start met ingang van 3 februari een mediationspreekuur in het Inwonersplein aan de Schoolstraat in Roden. Conflicten zijn er in allerlei soorten en maten. In de relatie met een partner of op het werk, met buren, een leverancier, familie of vrienden. Overal waar mensen samenleven kunnen conflicten ontstaan. Ze beginnen vaak klein met een gedachte en een gevoel. Het kan verder uitgroeien en iemand volledig in beslag gaan nemen, de stress neemt toe en het wordt steeds lastiger om een oplossing te vinden, men kan er zelfs ziek van worden. Tussen het ontstaan van een conflict en het bereiken van de stap richting juridische ondersteuning zijn er vele moment waarop de lucht weer geklaard kan worden. De mediator ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn. De mediator is neutraal, het maakt voor de mediator niet uit welke oplossing er komt. De mediator is ook onpartijdig en geeft alle partijen de ruimte. Op elk moment in een conflict kan een mediator ondersteunen.’

Welzijn In Noordenveld wil hier haar steentje aan bijdragen. Maandelijks op de eerste vrijdag van de maand van 10.00-12.00 uur een spreekuur dat gratis is en bedoeld voor mensen die vastlopen in een conflict. Graag vooraf een afspraak maken bij het Servicebureau van WiN 050 3176500.