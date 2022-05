In Beeld – Elly van Pagée

RODEN – Op vrijdag 3 juni presenteren Elly van Pagée en Engelien Zeinstra het bijzondere boek ‘Van hier nu tot hier na’ geschreven door Elly van Pagée met foto’s van Alfred Oosterman. Een hospice is een plek waar mensen in de laatste fase van hun bestaan afscheid nemen van hun leven en hun dierbaren. Een huis waar spanning, onbegrip, verdriet en machteloosheid is, maar ook een plek waar wordt gelachen, waar tederheid, liefde en opbeurende woorden zijn, waar het leven verdicht is tot de kern van zijn bestaan, nog even… De verhalen in Van hier nu tot hier na geven een inkijk in de bijzondere wereld van een hospice, waar Elly en Engelien als vrijwilligers werken.

Hospice Vredeborgh is een bijna zoals thuis huis. Voor mensen die in alle rust en veiligheid de laatste fase van hun leven door willen brengen en kunnen sterven in de nabijheid van hen die ze liefhebben, zo valt te lezen op hun website. Het hospice bestaat dit jaar 5 jaar en ook aan dit bijzondere jubileum zal aandacht worden besteed.

De boekpresentatie begint om 17:00 uur bij Boekhandel Daan Nijman. Elly en Engelien lezen teksten uit het boek en vertellen over het Hospice, waarbij Huub Borren zorgt voor de muzikale omlijsting. Er is tijd voor vragen en Elly signeert uiteraard haar nieuwe boek. De boekpresentatie bijwonen? Geef Opgeven kan via de e-mail: ramona@daannijman.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.