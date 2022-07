In Beeld – Erwin Wiersinga

RODEN – Op vrijdag 8 juli zal Erwin Wiersinga om 20.00 uur een orgelconcert geven in de Catharinakerk in Roden. Hij is een vaste bespeler van het Hinsz-orgel en studeerde aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Hij is jarenlang orgeldocent geweest aan de Universität der Künste te Berlijn en sinds 2009 aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Met zijn vele concerten heeft hij veel verschillende landen aangetikt zoals Korea, China, Japan en Amerika. In 2014 is hij benoemd tot titulair organist op Arp Schnitger in de Martinikerk in Groningen. Tegenwoordig is hij op veel CD’s te beluisteren, waaronder ‘Orgelcultuur in Groningen’ en is hij regelmatig actief in verschillende orkesten waaronder het Concertgebouworkest. Ook is hij in het verleden bekroond met een Edison en heeft hij samengewerkt met dirigenten als Mariss Jansons, Ricardo Chailly, Ivan Fischer, Philippe Herreweghe, Sir Colin Davis en Leonard Slatkin. In 2016 speelde hij de Amerikaanse première van het stuk Theatrum Bestiarium van Detlef Glanert met het Concertgebouworkest in de Carnegie Hall in New York. Geïnteresseerden voor het optreden in Roden kunnen meer informatie vinden op www.hinszorgel-roden.nl. De toegang is gratis, bij de uitgang kunnen de bezoekers een vrije gift geven.