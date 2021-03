In Beeld – Femke Knoop

NOORDENVELD – Een nieuwe frisse wind op de redactie van deze Krant. Per 1 maart is Femke Knoop –wel bekend als oud-raadslid van Lijst Groen Noordenveld- het team van redacteuren komen versterken. De zesendertig jarige Knoop heeft er zin in. Haar politieke achtergrond komt goed van pas, zegt ze zelf. Ze weet hoe de hazen lopen, heeft dossierkennis en is niet van plan zich voor het welbekende karretje te laten spannen. Nee zeg, de politiek kan rekenen op kritisch onderzoek door deze nieuwe publieke waakhond. Handig is ook haar opleiding tot historica. Dat deed ze aan de Rijksuniversiteit Groningen waar haar master wist te behalen. Daarna ging ze aan de slag als onderzoeker én schreef een boek: Amsterdams Modehuis Hirsch & Cie. Ook dat bracht haar veel: ze leerde hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en de essentie uit verhalen te halen. U raadt het: die skills kunnen we goed gebruiken bij onze kranten. Heeft u een tip voor Femke, een leuk nieuwtje of iets anders dat aandacht verdient? Aarzel niet, stuur haar een mail of pak de telefoon: femkeknoop@media-totaal.nl, 06-55693303