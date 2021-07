In Beeld – Fokko Rijkens

NOORDENVELD – Op vrijdag 3 september worden in het kader van het Wat ’n Kunstfestival drie workshops georganiseerd. Fokko Rijkens uit Roderwolde is één van de kunstenaars die een workshop verzorgt, naast Sam Drukker en Hendrik Elings. Waar Drukker en Elings een workshop geven over het tekenen naar model en landschapsschilderen, richt Rijkens zich met de deelnemers op portret schilderen.

De laatste jaren werkt Rijkens aan een serie werken met de titel ‘Message’. Dit is een reeks portretten van Nederlanders die hun smartphone bekijken. Het zelfportret ‘Message XV’ werd in 2018 geselecteerd door de Stichting De Nederlandse Portretprijs.

De workshop van Rijkens wordt op 3 september zowel in de ochtend als in de middag aangeboden. De workshop van Hendrik Elings duurt de hele dag en is buiten. Geïnteresseerden kunnen zich nog opgeven tot en met 10 augustus 2021 bij jannekeulrich@gmail.com. Meer informatie over de inhoud van de workshops, kunstenaars en kosten is te vinden op de website www.watnkunst.nl.