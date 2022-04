In Beeld Gerrit Renkema

MARUM – Gerrit Renkema is opgegroeid op het gebied van Stelling Trimunt en is hierdoor sinds jonge leeftijd al gefascineerd door de radarpost. ‘Het was als kleine jongen ons speelterrein. Ik had op school altijd al interesse in geschiedenis, met name in de Tweede Wereldoorlog’, vertelt Renkema. ‘Zodra je met pensioen gaat krijgt die interesse een ander leven.’ In 2014 besloot hij het hele complex te willen neerzetten in de vorm van een maquette. ‘Dat begint met het bestuderen van het complex. Ik heb met veel ooggetuigen gesproken en kennis op gedaan van het terrein. Ties Groenwoud had een oorlogsmuseum geopend en kende iemand die mij graag van de originele bouwtekeningen uit 1949 wilde voorzien. Zo heb ik een natuurgetrouw beeld neer kunnen zetten.’ De bouwtekeningen werden ongetekend naar een schaal van 1:72. ‘De radarapparatuur, zoals de schotelantenne waren in deze schaal in bouwdozen verkrijgbaar. Ik ben twee wintermaanden ongeveer bezig geweest met de 48 bunkers. Een winter aan de barakken en de eerste gebouwen en daarna kwamen de verdedigingswerken aan bod.’ De maquette zal namens de Stichting Bunkerbehoud Trimunt, die druk bezig zijn om de gebouwen bij op Trimunt een behoud status te geven, geëxposeerd worden vanaf 13 april, om 14.00 uur aan de Noorderingweg 6 te Marum.