In beeld –Gerwin Veenstra Voedselbos Peize

PEIZE – Een tijd geleden kwamen Gerwin en Ingrid Veenstra op het idee om een voedselbos in Peize te beginnen. Inmiddels neemt het bos steeds meer vorm aan en is het voorzien van een prachtig houten bord bij de ingang. Gerwin is enthousiast over de voortgang. ‘Het bord is door een broer van Ingrid gemaakt en het is inderdaad erg mooi geworden. Nu staat er nog een snel neergezet hek omheen, maar er komt een mooi schapenhek van kastanjehout te staan. De houtwallen zijn een tijd geleden al geplaatst, die zijn natuurlijk nog klein. Ook hebben we kortgeleden zo’n 150 bomen geplant. Dat was nog wel even puzzelen, de wortels en de kroon moeten genoeg ruimte hebben. Daardoor hebben we bijvoorbeeld de tamme kastanjes aan de buitenkant gezet, zodat die alle ruimte hebben. Verder staan er allerlei soorten fruit- en notenbomen. Maar ook speciale soorten, zoals een szechuanpeper, en een pawpaw. Die groeien normaal in Noord-Amerika, en die kunnen het hier ook prima doen qua klimaat.’ Het duurt nog wel even voordat de fruitbomen vrucht gaan dragen. ‘Ze staan nog op de wind, waardoor een boom vooral energie gaat steken in kracht van de stam. Pas daarna is vruchten dragen aan de beurt.’ Meer informatie over het voedselbos is te vinden op www.voedselbospeize.nl.