In beeld – Hessel Bergsma

LEEK – Na 44 jaar hangt Hessel Bergsma per 1 juli zijn kappersschaar aan de wilgen. De kapper draagt zijn dames- en herenkapsalon over aan ondernemer en oud-VVD-Tweede Kamerlid Erik Ziengs, die in Assen ook twee kapsalons runt.

Bergsma heeft sinds 1993 een kapsalon in Leek onder zijn eigen naam. Zeven jaar later verhuisde hij naar het huidige pand aan de Samuel Leviestraat, dat vier jaar geleden nog volledig opnieuw werd ingericht. De kapper had dan ook nog wel enkele jaren door willen gaan, ware het niet dat hij last kreeg van typische kapperskwaaltjes, zoals een versleten schouder.

In de loop der jaren heeft Bergsma een goede band opgebouwd met de klanten en het dagelijks contact met hen zal hij dan ook het meeste missen aan zijn vak. De komende anderhalve maand staat vooral in het teken van afscheid nemen. Bergsma heeft veel vaste klanten, die nog door hem geknipt willen worden voordat hij definitief stopt. Maar daarna is het echt voorbij en maakt de naam ‘Hessel’ op de voorgevel van de zaak plaats voor die van ‘Primeur’.