In Beeld: Ina Reijnders

De laatste Folly Art kon, net als zoveel evenementen door corona niet doorgaan. Dit jaar hoopt initiatiefnemer Ina Reijnders dat de kunststukken wel mogen schitteren in het mooie Norg. “Vorig jaar om deze tijd zaten we als organisatie van Folly Art Norg met elkaar aan tafel en hadden ruim honderd folly ontwerp inzendingen voor ons liggen. We wisten niet wat ons overkwam. Overweldigend, maar ook enorm lastig. Als je maar 15 folly’s kunt realiseren dan moeten er heel veel afvallen en al die ontwerpers moet je teleurstellen. Als we snel door de ontwerpen heen scanden waren er wel 60 die de moeite waard zouden zijn om ook daadwerkelijk te bouwen in Norg. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat zal ons niet nog een keer overkomen! In 2021 nieuwe rondes nieuwe kansen. We polsen alle geselecteerde ontwerpers uit 2020. En wat blijkt, ze willen allemaal alsnog in 2021 deelnemen. Maar er is wel nog steeds corona en de vooruitzichten zijn niet echt beter dan in 2020? De wereld is inmiddels wel corona veranderd, we zijn gewend aan de maatregelen. Er kan massaal worden getest en er zijn vaccins. Besluitvormers aarzelen, deskundigen twijfelen, maar wij willen weer bezoekers voorzien van kunst in de vorm van bijzondere bouwwerken, Folly Art Norg 2021.”