In beeld – Irma Stol

WESTERKWARTIER – Irma Stol uit Niehove heeft de fotowedstrijd van Noar Huus gewonnen. De bedoeling was om met het thema ‘Thuis in het Westerkwartier’ aan de slag te gaan.

De deelnemers hebben het de jury niet makkelijk gemaakt. Alle fotografen hebben, zonder uitzondering, prachtige kiekjes ingestuurd van het Westerkwartier. Variërend van de eigen achtertuin, de natuurlijke pracht en praal van het gebied tot aan kunstzinnige en architectonische hoogstandjes. Toch kon maar één persoon de prijs winnen: twee vrijkaartjes voor de Theaterwestern Noar Huus 18 tot en met 8 september. De gelukkige winnares is dus Irma.

‘De deelnemers aan de Thuis in het Westerkwartier hebben het de driekoppige jury niet makkelijk gemaakt. Sommige foto’s sprongen in het oog vanwege de compositie en techniek, terwijl bij andere foto’s juist het thuisgevoel er vanaf spatte.

Toch kan er maar één prijswinnaar zijn. De jury heeft gekozen voor de foto van Irma Stol. Zij nam de foto vanaf haar terras, thuis in Niehove. Hoewel technisch niet het beste, voldoet de foto wel het meest aan de opdracht. Niet alleen omdat de foto letterlijk bij haar thuis is genomen (wat ook voor andere foto’s geldt), maar ook omdat het gefotografeerde landschap herkenbaar is voor dat deel van het Westerkwartier: de thema’s ‘thuis’ en ‘Westerkwartier’ zijn succesvol gecombineerd’, viel er in het juryrapport te lezen.