In Beeld – Jason Dourisseau

RODEN – Voor de basketballiefhebbers onder ons is Jason Dourisseau geen onbekende naam. Het afgelopen seizoen heeft hij veel punten gemaakt in het shirt van Flying Red Roden. Afgelopen week werd bekend gemaakt dat hij is vastgelegd voor de rest van het seizoen door Aris Leeuwarden. Hij zal de Friezen ondersteunen in de in de BNXT Gold League. Dourisseau heeft maar liefst tien seizoenen voor Donar Groningen gespeeld. Inmiddels is er zelfs een tribune in de thuishaven van Donar naar hem vernoemd. Als eerbetoon aan ‘Mister-Donar’ is ook uitgeroepen, dat sinds zijn vertrek, geen enkele andere speler meer het nummer 8 shirt zal dragen. Daarnaast is Dourisseau in 2012 uitgeroepen tot Most Valuable Player (meest waardevolle basketballer) in de reguliere Nederlandse basketbal-eredivisie. Ook maakt Dourisseau zich hard voor de komende generaties van atleten, hij zet zich in als sportdocent en geeft basketbalclinics, onder andere in sportcentrum De Hullen in Roden. Dourisseau vervangt Bob Berghuis bij Aris, die kampt met een blessure. De Amerikaan met Nederlandse nationaliteit zal Aris versterken. Er wordt met veel enthousiasme uitgekeken naar JD’s prestaties in het shirt van de Leeuwarders.

Foto: Facebook Jason Dourisseau.