In Beeld – Jelle Roeper

Slagwerkinstructeur Jelle Roeper neemt na 5 mooie jaren afscheid van Muziekvereniging Noordenveld. ‘Het was de eerste vrijdag wel even wennen om niet meer op de vereniging aanwezig te zijn. Ik heb er veel fijne contacten aan overgehouden en we zijn met wederzijds respect uit elkaar gegaan. Het vertrek past bij hoe ik ben als persoon. Ik houd ervan om een aantal jaren met een groep op te trekken om ze te helpen innoveren. Op een gegeven moment is dat dan weer klaar.’ Roeper heeft erg genoten van zijn tijd bij de vereniging en wacht nu weer rustig het volgende muzikale avontuur af dat er op zijn pad zal komen. ‘Muziekvereniging Noordenveld is een hele nuchtere vereniging. Ze kijken naar mogelijkheden en niet naar wat er niet kan. Daar past bij om momenten van repeteren aan te passen aan de mogelijkheden en wensen van de leden. Tijdens de coronaperiode hebben we contact gehad in een online lesomgeving. In die periode heeft het slagwerk zich technisch enorm ontwikkeld. Toen de lockdowns eindelijk voorbij waren kwam het sociale aspect helemaal terug, dat is een heel belangrijk ingrediënt van de vereniging. Er zijn veel mooie dingen gebeurd en ik kom de vereniging gelukkig nog wel vaak tegen in de muziekscene.’