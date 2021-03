In Beeld – Jeremiah St. Juste

MARUM – Jeremiah St. Juste in door bondscoach Frank de Boer opgenomen in zijn eerste voorselectie van dit jaar. Oranje speelt eind deze maand de eerste kwalificatieduels voor het WK 2022 in Qatar. De eerste drie tegenstanders zijn Turkije (uit), Letland (thuis) en Gibraltar (uit). St. Juste van FSV Mainz 05, nummer 17 van de Bundesliga, zit voor het eerst bij de voorselectie van Oranje. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de vierentwintigjarige voetballer geselecteerd als centrale verdediger, de positie waar hij bij Mainz ook speelt. De in Groningen geboren St.Juste speelde van 2002 tot 2007 in Marum, waar hij ook opgroeide. Daarna maakte hij de overstap naar de Friese club SC Heerenveen. Frank de Boer maakt op vrijdag 19 maart bekend welke spelers tot de definitieve selectie behoren. Van de 31 namen vallen er waarschijnlijk nog acht af.