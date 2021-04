In beeld – Jeroen Kruims

RODERWOLDE – Raadslid Jeroen Kruims van Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de toenemende tegenstellingen in de samenleving. Dat schrijft hij in een blogpost op de website van Gemeentebelangen. ‘Ik merk dat we in Nederland steeds vaker in tegenstellingen denken,’ aldus Kruims. ‘Het zogenaamde polderen raakt steeds verder naar de achtergrond.’ Ook in Noordenveld verhardt de discussie steeds vaker, waarbij mensen snel stelling nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij participatietrajecten van de zonneparken en Roden-Zuid, waarin inwoners zich vaak niet gehoord voelen. ‘Is hier dan sprake van tegenstellingen,’ vraagt Kruims zich af. Hij denkt van niet. Er is slechts sprake van een ‘schreeuwende minderheid’ en slecht naar elkaar luisteren, waardoor er geen polderoplossing wordt bereikt.

Kruims roept de mensen op vooral hun mening te laten horen, het gesprek te zoeken en daarbij open te staan voor de mening van de ander: ‘Probeer elkaar te vinden in een compromis.’ Daarbij richt hij zich met name ook op de stillere meerderheid. ‘We moeten ons niet gek laten maken door de mensen die het hardste schreeuwen,’ aldus Kruims. De gehele blogpost is te lezen op de website van Gemeentebelangen: https://gemeentebelangennoordenveld.nl/blog/.