In beeld – Jeroen Westendorp

RODEN – Wethouder Jeroen Westendorp, voorzitter van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, maakt zich zorgen over kinderen die aan de kant dreigen te blijven staan nu de sport- en muziekscholen weer open mogen.

In een opiniestuk schrijft hij dat de problemen als gevolg van de coronacrisis zich opstapelen bij gezinnen die het niet breed hebben, waardoor er nog minder geld is voor de contributie van de voetbal- of turnclub, voor zwemles, zang- of gitaarles. En dat terwijl sport en cultuur ontzettend belangrijk zijn voor de ontwikkeling van vriendschappen, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en de gezondheid.

Westendorp roept bestuurders en beleidsmakers op om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen door nieuwe sport- en preventie-akkoorden te sluiten en opnieuw de verbinding aan te gaan met verenigingen en clubs: ‘Samenwerken om te zorgen dat we alle kinderen bereiken die dat nodig hebben.’ Ook kunnen ouders, leraren, buurtsportcoaches, verenigingen, wijkteams en jeugdzorg aankloppen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur, zodat ieder kind naar sport- of muziekles kan.