In beeld – Jeroen Westendorp

Dinsdag 9 maart is wethouder Jeroen Westendorp benoemd tot voorzitter van het Drents jeugdfonds sport en cultuur, dat zich in twaalf Drentse gemeenten inzet voor kinderen van wie de ouders weinig geld te besteden hebben. Ouders kunnen aanvraag doen bij fonds om kind mee te laten doen bij bijvoorbeeld een sportvereniging of muziekles. Als de aanvraag wordt goedgekeurd betaalt het fonds het lesgeld of contributie.

Sinds 2018 is Westendorp wethouder in de gemeente Noordenveld voor de partijen ChristenUnie en CDA. In die functie heeft hij onder andere sport, jeugdwerk en jeugdhulp in de portefeuille. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen,’ zegt Westendorp. ‘Sport en cultuur zijn ontzettend belangrijk. Het is gezond, je hebt contact met anderen en het biedt de kans om je talenten te ontwikkelen. De financiële situatie thuis mag kinderen en jongeren daarin niet belemmeren.’

Bij het jeugdfonds sport en cultuur wil Westendorp doorgaan met de ontwikkelingen die door zijn voorganger Frits Alberts zijn ingezet. ‘Ik wil het fonds onder de aandacht houden en zoveel mogelijk jongeren in beweging krijgen. Ik heb er erg veel zin in.’