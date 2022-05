In Beeld – Johan Wardenier

Sinds februari is Johan Wardernier de interim hoofdtrainer van VV Westerkwartier 1. Inmiddels is bekend geworden dat hij ook het komende seizoen 2022-2023 deze functie zal invullen. ‘Ik kreeg de vraag zo’n drie weken geleden,’ vertelt Wardernier. ‘De club en de jongens uit de ploeg waren beide tevreden. Ik was er toen ingestapt met de instelling dat we niks te verliezen hadden. Het wilden fit worden en een speelwijze vinden die goed bij het team past. Ik ben even gaan nadenken hoe ik het komende seizoen zou willen invullen en ik heb er wel weer veel zin in. We gaan gewoon lekker verder, dit wordt een leuke uitdaging. Het afgelopen seizoen ging ook goed. We zijn nog in de race om te promoveren. Het is een vrij goede, jonge groep die in de vierde klasse een goed woordje kan meespreken. De kracht in de ploeg zit hem in de co-activiteit. Stuk voor stuk werken ze om beter te worden en te ontwikkelen. Die inzet hoort bij een eerste team. Het team zal niet veel veranderen. Dat hoop ik ook niet. Er komen misschien wel twee nieuwe jongens bij die Westerkwartier komen versterken.’