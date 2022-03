In Beeld – Johan Wardenier

WESTERKWARTIER – Johan Wardenier neemt het stokje van Johannes Noorda over als hoofdtrainer bij VV Westerkwartier. Wardenier is inmiddels al bijna twee weken bezig bij de vereniging en ziet dit als een mooie klus. ‘Het is een best jonge groep die veel kunnen en willen leren’, vertelt Wardenier. Wardenier heeft een rijke historie op voetbalgebied. ‘Ik loop al zo’n vijftig jaar rond in de voetbalwereld. Hierdoor ken ik een groot aantal van de spelers al uit de jeugd. Ik kreeg de vraag van de voorzitter of ik genegen was om de komende drie maanden de vereniging uit de brand zou willen helpen. Natuurlijk help je dan graag.’ Wardenier ziet veel perspectief in het team. ‘Wij doen mee bovenin en strijden dan ook zeker voor de bovenste plaatsen. Het is een team met veel mogelijkheden. Wanneer deze samenvloeien ontstaan er leuke dingen.’ De historie van Wardenier is zeker noemenswaardig. Hij begon in Heerenveen, waar hij de voetbalopleiding volgde en op zijn zestiende al stage liep als jeugdtrainer bij de vereniging. In zijn levensloop heeft hij veel clubs gezien, zoals VV Leek, FC Roden en Marum, maar op dit moment ligt de focus natuurlijk echt op VV Westerkwartier.