In Beeld – Joost Veenema

NORG- AL 10 jaar is hij de motor achter het Molenduinbad in Norg. Na vele jaren en prachtige mijlpalen is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Veenema gaat aan de slag bij Huis voor de Sport Groningen. Hier zal hij verschillende sportstimuleringsdoelen coördineren zoals beweegparken, pannakooien en andere outdoor activiteiten. Een hele omschakeling en dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen.

‘Ik krijg onwijs veel energie van leuke nieuwe dingen. Dat heb ik de afgelopen jaren binnen het zwembad ook mogen doen. Samen met het team nieuwe oplossingen en activiteiten bedenken. Dit heeft er mede voor gezorgd dat ons bad in 2017 verkozen was tot ‘Zwembad van het jaar tot 100.000 bezoekers.’ Een kroon op ons werk.’ Veenema kijkt met plezier terug op de mooie momenten. ‘Vorige week gingen we VR-snorkelen. Fantastisch, waar gebeurt dat nou?’ Ook heeft hij er mede voor gezorgd dat zwemlessen online kunnen worden gewijzigd. Daarnaast beschikt het zwembad over een leerlingvolgsysteem, waarbij ouders de resultaten en vorderingen van hun kind kunnen volgen op internet. Iets waar Veenema erg trots op is. Afgelopen maandag begon Veenema bij zijn nieuwe baan. Tot augustus zal hij nog een dag in de week actief blijven binnen het Molenduinbad. ‘We zijn nog op zoek naar een geschikte manager. Tot die tijd probeer ik alles zo goed mogelijk af te ronden.’