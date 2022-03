In Beeld Jos Van Der Boogh

Ex-militair sportinstructeur Jos Van der Boogh zet zich in om een bijdrage te leveren aan de mensen uit Oekraïne. Hij doet dit door op 25 maart een militaire bootcamp te organiseren waarvan de opbrengst gedoneerd zal worden aan Giro555. ‘Mijn voormalige collega’s van Defensie kunnen ingezet worden om te strijden in Oekraïne. Op deze manier kan ik ook een steentje bijdragen’. De bootcamp zal plaatsvinden op het voetbalveld van vv ONR aan de Hullenweg 2 in Roden. Om 16.00 uur begint de bootcamp voor de kinderen van de basisschool, om 17.00 uur voor de middelbare school studenten en vanaf 18.00 uur voor de volwassenen. ‘Voor de volwassenen zijn het trainingen waar mensen hun eigen lichaamsgewicht inzetten om te sporten. Denk hierbij aan push-ups, squats, sit-ups en samenwerkingsopdrachten. Voor de jeugd komen hier natuurlijk ook leuke spelletjes bij kijken. Ik hoop dat er zo’n 100 mensen per training op af komen. Het is fijn dat mensen weer een beetje samen kunnen komen. Het is belangrijk dat mensen samen op leuke manier aan hun gezondheid kunnen werken, zowel fysiek als mentaal’. Als mensen zich willen opgeven, of de kinderen willen opgeven kan dat via social media @vanderboogh, via mail: info@vanderboogh.nl of via: 06-83791638.