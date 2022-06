In Beeld – Karina de Leeuw

Immunoloog Karina de Leeuw uit Peize fietste op 21 naar de top van de VAM-berg. Niet voor de lol, maar om geld op te halen voor onderzoek naar de auto-immuunziektes SLE en APS. Dat deed ze niet onverdienstelijk. Ze wist met haar actie maar liefst bijna 32.000 euro binnen te halen. Meer dan zeventig deelnemers sloten zich aan om de 4800 hoge berg te bedwingen, aangemoedigd door een hele horde toeschouwers. Systemische Lupus Erythematodes, afgekort als SLE, is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam ontstekingseiwitten aanmaakt, die schade aan weefsels en organen kunnen veroorzaken. Vaak zijn deze ontstekingen te vinden in de huid, de gewrichten en de nieren. Het Anti Phosfolipiden Syndroom (APS) wordt gekenmerkt door een verhoogde bloedstolling, waardoor tromboses, longembolieën en infarcten kunnen ontstaan. Normaal zorgt ons afweersysteem voor bescherming tegen lichaamsvreemde indringers zoals bacteriën en virussen. Nu is het afweersysteem ontregeld waardoor dit het eigen lichaam aanvalt. Er is veel onderzoek nodig naar de ziektes die je vaak niet aan de buitenkant ziet. Karina wist in ieder geval een mooi bedrag bij elkaar te fietsen. Een filmpje van de deelnemers is te zien op www.facebook.com/mhaamans1/videos/1185462708856040.